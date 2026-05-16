La Olenivka, o stațiune din vestul Crimeei, oamenii sunt nevoiți să-și întindă prosoapele după dinții de dragon instalați chiar pe țărmul mării.

„Prieteni, întâmplări istorice au loc în viața noastră. Vestul Crimeei, cunoscuta Olenivka, cu nisipuri albe. Avem dinți de dragon. Este o imagine istorică”, spune o turistă vizibil deranjată de noua priveliște.

Imaginile au fost distribuite pe larg de presa ucraineană și bloggeri străini care susțin Ucraina în fața invaziei ruse.

Russian occupiers are setting up „dragon’s teeth” on occupied Crimea’s beaches for the upcoming tourist season. pic.twitter.com/2wu753fiH5 — WarTranslated (@wartranslated) May 16, 2026

„Crimeea devine o fortăreață de pe front, nu o destinație de vacanță”, comentează publicația UkrMedia.

„Turiștii se plâng că barierele antitanc din beton (dinții dragonului) le strică vacanțele, aglomerând plajele și blocând priveliștile pitorești”, observă și Visegrad 24.

Situată pe Capul Tarhankut, în exremitatea vestică a Crimeei, stațiunea Olenivka găzduiește o bază Brigăzii ruse 92 de Ambarcațiuni Fluviale, înființată în 2024 pentru a sprijini patrulele riverane și operațiunile anti-diversiune de-a lungul coastei Crimeei. Această bază a fost atacată cu drone în decembrie 2025.

Pe de altă parte, autoritățile ruse au impus restricții de circulație pe Podul Crimeei, care leagă Rusia continentală de peninsula din sudul Ucrainei. Restricțiile au durat 11 ore, din „motive de securitate”, și au fost ridicate sâmbătă la ora locală 13:00.

Peninsula Crimeea este ocupată de Rusia de la sfârșitul lui februarie 2014, când Kremlinul a trimis trupe fără însemne militare și a declanșat practic războiul din Ucraina, extins în aprilie 2014 printr-o așa-zisă rebeliune separatistă în Donbas și apoi prin lansarea invaziei la scară largă, la 24 februarie 2022.

