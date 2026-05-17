Conform unei analize din surse deschise făcute de canalul de Telegram ASTRA, ucrainenii au vizat Parcul Tehnologic Elma din Zelenograd, stația de depozitare și transbordare a petrolului Solnecinogorsk din satul Durikino și Aeroportul Șeremetievo.

Imaginile obținute de la fața locului arată incendii în toate cele trei obiective luate în vizor.

Potrivit Supernova+, ucrainenii au lovit și Biroul de Proiectare Raduga din Dubna, implicat în producția de rachete de croazieră.

Our responses to Russias prolongation of the war and its attacks on our cities and communities are entirely justified. This time, Ukrainian long-range sanctions reached the Moscow region, and we are clearly telling the Russians: their state must end its war. Ukrainian drone and… pic.twitter.com/BVFJ1BJQ1i — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 17, 2026

Rafinăria de petrol din Moscova, Kapotnia, a fost, de asemenea, atacată, după cum a declarat primarul Moscovei, Serghei Sobianin.

Traficul a fost afectat atât pe Aeroportul Șeremetievo, cât și pe Aeroportul Vnukovo, cu peste 300 de zboruri anulate sau amânate în total.

Ukrainian drone activity is reportedly linked to strikes targeting Moscows Sheremetyevo International Airport, raising fresh concerns over air traffic disruptions and security around the Russian capital. pic.twitter.com/CdR0O9RfGY — WAR (@warsurv) May 17, 2026

Serviciul de presă al orașului Șeremetievo, situat în regiunea Moscova, a anunțat că resturi de drone au căzut la o distanță sigură de zonele de pasageri și că nu au existat răniți.

Looks like this freeway in Moscow will be closed for a while. pic.twitter.com/kqgeaY9ibE — Igor Sushko (@igorsushko) May 17, 2026

ASTRA relatează că mai multe clădiri rezidențiale au fost lovite de resturi de drone, inclusiv pe strada Mihailova, în timp ce în Zelenograd fațada unei clădiri cu mai multe etaje a fost grav avariată. „Nu credeam că războiul va atinge orașul nostru Zelenograd”, spune o femeie într-un videoclip filmat după atac.

Într-un alt videoclip, un martor ocular filmează balconul distrus al unei clădiri cu mai multe etaje din Zelenograd și exclamă: „Uite cum a căzut! Balconul a dispărut!”.

Locuitorii din Himki, Lobnia și Naro-Fominsk au raportat, de asemenea, explozii în postări pe rețelele sociale.

Locuitorii din regiunea Moscova s-au plâns de lipsa unui sistem de avertizare în timpul atacului și de faptul că nu au putut suna la serviciul de urgență.

The fact that some drones over Moscow can make these turns without being impeded speaks volumes. More than 300 drones were used for the operation against targets in Moscow, Russia, and they have likely overwhelmed in some areas the Russian air defense. pic.twitter.com/QXkbJ2D3DV — (((Tendar))) (@Tendar) May 17, 2026

Guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiev, a declarat că forțele de apărare aeriană au început să respingă atacul în jurul orei 3:00 dimineața. Potrivit acestuia, cel puțin trei persoane au fost ucise și 17 rănite în regiune. Printre morți de află și un cetățean indian.

Autoritățile din regiunea Moscova au raportat pagube la locuințe din Himki, Krasnogorsk, Dedovsk, districtul Naro-Fominsk și Serghiev Posad.

Ukraine carried out the biggest drone attack on Moscow in years, hitting a refinery, a fuel depot and industrial facilities. Drone debris was burning on the tarmac of the Sheremetyevo airport. Authorities say 3 people were killed, more than a dozen injured. Ukraine struck after… pic.twitter.com/r9StAhCw6T — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) May 17, 2026

„Regiunea Moscovei a fost lovită de cel mai puternic atac de la începutul războiului. Dar vor exista atacuri și mai mari, inclusiv asupra Moscovei”, a comentat Serhii Sternenko, un consilier al ministrului ucrainean al Apărării.

Robert Brovdi, comandantul Forțelor Ucrainene de Sisteme Fără Pilot, a postat pe canalul său de Telegram o fotografie cu presupuse drone implicate în atac. „Moscova nu doarme niciodată”, a comentat el.

Ministerul rus al Apărării a raportat „distrugerea” a 556 de drone în 14 regiuni, printre care Belgorod, Kaluga, Kursk, Briansk, Voronej, Tula, Smolensk, Lipețk, Tver, Rostov, ținutul Krasnodar, regiunea Moscova și Crimeea anexată.

Acest atac a avut loc la câteva zile după cel mai puternic atac aerian efectuat de Rusia asupra Ucrainei, cu 1.428 de drone și 41 de rachete într-o singură zi. Rușii au lovit în principal zone rezidențiale și au omorât zeci de oameni, dintre care opt la Kiev.

