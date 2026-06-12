Ofertele și avantajele pregătite sunt, la propriu, de talie mondială: simple, accesibile, pe bune!

Poți alege să fii pe terenul Betano și nu vei regreta, pentru că te vei bucura de cel mai mare eveniment sportiv al ultimilor 4 ani, la cote maxime. 

1. Meciuri LIVE – Vezi și joci zilnic, până pe 19 iulie

Experiența meciurilor este una totală pe Betano, unde te așteaptă piețe speciale, cote mărite și o varietate de selecții care vor duce distracția la alt nivel. 

Fiecare dintre cele 104 meciuri programate la turneul final poate fi vizionat pe Betano. Oriunde ești, dacă ai un cont pe Betano, poți plasa bilete câștigătoare și poți urmări pe telefon orice meci de la turneul final. 

2. Master Mondial – 1.500.000 lei în premii, până pe 19 iulie

Betano te invită la Masterul Mondial, competiția gratuită dedicată meciurilor de la turneu. Tot ce trebuie să faci este să îți testezi inspirația și să oferi pronosticuri pentru partidele programate.

Pronosticurile sunt gratuite și poți intra gratis în cursa pentru premii, cu noul BetStreak

Fondul total de premiere ajunge la 1.500.000 de lei. Acest premiu total constă în suma de 1.000.000 de lei pentru o serie perfectă de 26 de predicții corecte consecutive, 500.000 de lei pentru clasamentul general în premii garantate pentru primii 5.000 de membri și încă 500.000 de lei împărțiți în pariuri Gratuite de 150 lei.

Toate detaliile despre Masterul Mondial aici. 

3. 15.000 de lei bonus la casino (permanent)

Pe durata lunii Iunie și nu numai, membrii noi care efectuează primele depuneri pot primi la casino un bonus de până la 15.000 de lei și 1.000 de rotiri gratuite. Detalii aici.

4. 5.000 de lei bonus la sport (permanent)

La pariuri sportive, membrii noi care efectuează prima depunere pot primi un bonus de 100% până la 5.000 de lei. Detalii aici.

5. Turneul de Sport – 500.000 lei premii, până pe 19 iulie

Pe durata competiției, adrenalina nu se regăsește doar pe teren. Turneul de Sport Betano transformă fiecare selecție inspirată într-o oportunitate de a urca în clasament și de a concura pentru un  fond de premiere de 500.000 de lei.

Tot ce trebuie să faci este să plasezi pariuri Simple, Multiple sau Bet Builder, cu o miză minimă de 10 lei și cote de cel puțin 1.50. Din acel moment, intri automat în competiție și începi să acumulezi puncte pentru clasamentul general. Detalii aici.

6. Bet Builder Boost de Până la 100% zilnic, până pe 19 iulie

Opțiunea de pariere Bet Builder Boost atinge o nouă dimensiune! Meciurile de la turneul final pot beneficia de Boost până la 100% – un motiv în plus să pariezi pe combinațiile tale favorite.

Cu Bet Builder poți plasa pe același bilet pariuri din cadrul aceluiași meci. Boostul Bet Builder de 100% dublează câștigul potențial, așa că fii cu ochii pe oferta zilnică și nu rata câștigul extra!

7. Campioana + Golgheterul Betano, până pe 11 iunie

Până pe 11 iunie, ora 22:00, când debutează oficial turneul, poți paria pe echipa care va câștiga competiția. Dacă echipa aleasă de tine va câștiga, vei încasa câștigul pe 19 iulie, dar vei primi  și surprize în cont pentru fiecare victorie a echipei tale, pe parcusul turneului. Detalii aici.  

În cazul pariului pe Golgheterul Betano primești 10 rotiri gratuite (0.50 lei/spin) la fiecare gol marcat de jucătorul tău preferat pe care ai mizat înainte de turneu, dacă acesta va marca ulterior în turneu. Detalii aici.  Ambele sunt pariuri de tip antepost (outright) cu extra-valoare! 

8. Misiunea Prelungiri cu Rotiri zilnic, până pe 19 iulie

Pe Betano, fiecare meci continuă și după ultimul fluier al arbitrului prin Misiunea “Prelungiri cu Rotiri”. Pentru a primi rotirile, plasează un pariu de minimum 10 lei (tip Bet Builder Live) pe meciul serii și astfel primești 25 Rotiri Gratuite, după stabilirea pariului. Primul meci care beneficiază de Prelungiri cu Rotiri este Canada – Bosnia (12 iunie, ora 22:00).

9. DepMania Luni și Vineri

DepMania, ediția de sport, îți aduce extra câștiguri la fiecare depunere. În fiecare zi de luni și vineri pe durata competiției, DepMania îți aduce garantat un Pariu Gratuit. Pentru o depunere de 500 Lei primești 200 Lei Pariu Gratuit fără condiții de rulaj! 

10. Cartonașele Betano zilnic, până pe 19 iulie

Cu Cartonașele Betano, fiecare cartonaș întors vine cu un câștig sigur, iar o singură depunere îți poate deschide ușa către trei zile consecutive de premii și surprize. Tot ce trebuie să faci este să depui minimum 100 de lei, să accesezi pagina promoției și să întorci un cartonaș. 

Premiul ajunge instant în contul tău, fără extrageri complicate sau așteptări. Fiecare participant primește un premiu garantat, care poate consta în: Rotiri Gratuite, Pariuri Gratuite sau Jetoane de AUR. În plus, emoțiile nu se opresc aici. În fiecare zi ai și șansa de a pune mâna pe unul dintre cele două Jackpoturi zilnice, fiecare în valoare de 1.000 de lei, acordate sub formă de Rotiri Gratuite de câte 1 leu.

Ce mai aștepți? Vezi oferta direct pe betano.ro, unde surprizele se țin lanț. Pe bune! 

Foto: Betano

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