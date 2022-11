În timp ce unele restaurante folosesc sistemul „all you can eat”, mănânci cât poți la un preț fix, „Mongolian Master” are o abordare diferită.

La intrarea în local sunt mai multe culoare marcate cu diferite reduceri. Clienții trebuie să treacă prin printre niște bețe și li se acordă reducerea corespunzătoare, în funcție de locul în care s-au încadrat.

Reducerile pot fi de sută la sută, adică întreaga masă este gratuită, până la 10 la sută. Între acestea, există diverse praguri de reduceri, de 20, 30 sau 50 la sută.

