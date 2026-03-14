Ofițer SRI, plătit ilegal cu 250.000 de lei

Ofițerul SRI, care a fost detașat la MAE între 2021 și 2024, a încasat salariu și alte drepturi salariale simultan de la ambele instituții, iar timp de aproape trei ani, eroarea nu a fost sesizată, potrivit HotNews. Pe 12 februarie 2026, Tribunalul București a decis că bărbatul trebuie să returneze peste 250.000 de lei. Decizia instanței este executorie, dar nu este definitivă, ea fiind atacată cu apel.

„Obligă pârâtul la restituirea către reclamantul Serviciul Român de Informaţii a sumelor încasate în perioada 05.11.2021 – 31.08.2024, cu excepţia soldei de grad şi a drepturilor de echipare. Respinge în rest cererea ca neîntemeiată. (…) Executorie de drept. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare”. se arată în hotărârea Tribunalului București.

În perioada detașării, ofițerul a primit 253.352 de lei de la SRI, sumă ce include 210.223 de lei reprezentând solda netă și 43.129 de lei ca normă de hrană, potrivit actelor din dosar. În același timp, el a obținut de la MAE 109.414 dolari și 55.000 de lei, sume declarate în documentele de avere pe anii 2022-2024.

SRI a refuzat să comenteze situația, invocând că „datele solicitate sunt exceptate de la liberul acces la informațiile de interes public”, potrivit răspunsului oferit pentru HotNews.

Cum a motivat judecătorul decizia

Potrivit dosarului aflat pe rolul Tribunalului București, SRI a deschis un proces împotriva angajatului după ce încercările de a recupera banii pe cale administrativă au eșuat. Ofițerul nu a contestat primirea sumelor, dar a refuzat să le restituie, susținând că responsabilitatea aparține instituției.

Acesta a invocat că a continuat să primească solda, drepturile de echipare și normele de hrană din cauza unei erori a SRI, fără ca el să aibă vreo implicare.

Judecătorul nu a acceptat această apărare, subliniind că „existența ori nu a culpei pârâtului nu prezintă relevanță în prezenta cauză”, întrucât cazul este clar unul de plată nedatorată. Instanța a decis că ofițerul trebuie să restituie solda lunară și norma de hrană, dar nu și solda de grad sau drepturile de echipare.

„Teoria dreptului câștigat nu validează un drept acordat cu nerespectarea legii”, a motivat judecătorul.

Conform Legii nr. 153/2017, personalul militar detașat în afara instituțiilor de ordine publică și securitate națională beneficiază doar de salariul funcției din instituția unde este detașat, precum și de solda de grad, care rămâne în sarcina instituției de origine, în acest caz, SRI. În acest sens, solda lunară și alte beneficii, precum norma de hrană, nu sunt permise.

