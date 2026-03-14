Ofițer SRI, plătit ilegal cu 250.000 de lei

Ofițerul SRI, care a fost detașat la MAE între 2021 și 2024, a încasat salariu și alte drepturi salariale simultan de la ambele instituții, iar timp de aproape trei ani, eroarea nu a fost sesizată, potrivit HotNews. Pe 12 februarie 2026, Tribunalul București a decis că bărbatul trebuie să returneze peste 250.000 de lei. Decizia instanței este executorie, dar nu este definitivă, ea fiind atacată cu apel.

„Obligă pârâtul la restituirea către reclamantul Serviciul Român de Informaţii a sumelor încasate în perioada 05.11.2021 – 31.08.2024, cu excepţia soldei de grad şi a drepturilor de echipare. Respinge în rest cererea ca neîntemeiată. (…) Executorie de drept. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare”. se arată în hotărârea Tribunalului București.

În perioada detașării, ofițerul a primit 253.352 de lei de la SRI, sumă ce include 210.223 de lei reprezentând solda netă și 43.129 de lei ca normă de hrană, potrivit actelor din dosar. În același timp, el a obținut de la MAE 109.414 dolari și 55.000 de lei, sume declarate în documentele de avere pe anii 2022-2024.

SRI a refuzat să comenteze situația, invocând că „datele solicitate sunt exceptate de la liberul acces la informațiile de interes public”, potrivit răspunsului oferit pentru HotNews.

Cum a motivat judecătorul decizia

Potrivit dosarului aflat pe rolul Tribunalului București, SRI a deschis un proces împotriva angajatului după ce încercările de a recupera banii pe cale administrativă au eșuat. Ofițerul nu a contestat primirea sumelor, dar a refuzat să le restituie, susținând că responsabilitatea aparține instituției.

Acesta a invocat că a continuat să primească solda, drepturile de echipare și normele de hrană din cauza unei erori a SRI, fără ca el să aibă vreo implicare.

Judecătorul nu a acceptat această apărare, subliniind că „existența ori nu a culpei pârâtului nu prezintă relevanță în prezenta cauză”, întrucât cazul este clar unul de plată nedatorată. Instanța a decis că ofițerul trebuie să restituie solda lunară și norma de hrană, dar nu și solda de grad sau drepturile de echipare.

„Teoria dreptului câștigat nu validează un drept acordat cu nerespectarea legii”, a motivat judecătorul.

Conform Legii nr. 153/2017, personalul militar detașat în afara instituțiilor de ordine publică și securitate națională beneficiază doar de salariul funcției din instituția unde este detașat, precum și de solda de grad, care rămâne în sarcina instituției de origine, în acest caz, SRI. În acest sens, solda lunară și alte beneficii, precum norma de hrană, nu sunt permise.

Parteneri
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Unica.ro
Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Bucurie imensă pentru celebra actriță! A născut un băiețel perfect sănătos și a dezvăluit ce nume special a ales pentru micuț: "Bine ai venit pe lume"
Elle.ro
Bucurie imensă pentru celebra actriță! A născut un băiețel perfect sănătos și a dezvăluit ce nume special a ales pentru micuț: "Bine ai venit pe lume"
gsp
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
GSP.RO
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
A lăsat „cea mai frumoasă fotbalistă din lume” pentru fiica de 19 ani a unui fost jucător de la Arsenal! Cine este noua iubită a starului de la Aston Villa
GSP.RO
A lăsat „cea mai frumoasă fotbalistă din lume” pentru fiica de 19 ani a unui fost jucător de la Arsenal! Cine este noua iubită a starului de la Aston Villa
Parteneri
“Am divorțat!” Andreea Popescu a dezvăluit, în sfârșit, tot ce s-a petrecut în căsnicia ei cu Rareș Cojoc. Fără cuvinte
Libertateapentrufemei.ro
“Am divorțat!” Andreea Popescu a dezvăluit, în sfârșit, tot ce s-a petrecut în căsnicia ei cu Rareș Cojoc. Fără cuvinte
Știrea momentului! Felicitări, ce emoționant! Cum au ținut secret atâta vreme?! Cu pozele astea a făcut Andra cel mai frumos, mai emoționant și mai mare anunț! Bravo, bravo!
Avantaje.ro
Știrea momentului! Felicitări, ce emoționant! Cum au ținut secret atâta vreme?! Cu pozele astea a făcut Andra cel mai frumos, mai emoționant și mai mare anunț! Bravo, bravo!
Mihaela Rădulescu, imagini rare din casa din Monaco. Mobilier care reproduce forme umane și draperii „rochie”: „Diva e activată doar la ieșirile în oraș, în rest fac singură curățenie!”
Tvmania.ro
Mihaela Rădulescu, imagini rare din casa din Monaco. Mobilier care reproduce forme umane și draperii „rochie”: „Diva e activată doar la ieșirile în oraș, în rest fac singură curățenie!”

Alte știri

„Ciocolata lui Eminescu” și pralinele cu bere, vedetele festivalului Chocolate Saga, de la Biblioteca Națională
Reportaj
Știri România 14:04
„Ciocolata lui Eminescu” și pralinele cu bere, vedetele festivalului Chocolate Saga, de la Biblioteca Națională
Prima piață volantă din acest an, deschisă în Piața Romană. Prețuri mari și cumpărători puțini
Știri România 14:02
Prima piață volantă din acest an, deschisă în Piața Romană. Prețuri mari și cumpărători puțini
Parteneri
Mihail Kogălniceanu, cel mai fierbinte punct al României: „Parcă-i controlează cineva pe americani? Pot să aducă și o armă chimică“
Adevarul.ro
Mihail Kogălniceanu, cel mai fierbinte punct al României: „Parcă-i controlează cineva pe americani? Pot să aducă și o armă chimică“
Mirel Rădoi, avertizat înainte de FCSB – Metaloglobus: „Să nu vă cheme la Comisii!”
Fanatik.ro
Mirel Rădoi, avertizat înainte de FCSB – Metaloglobus: „Să nu vă cheme la Comisii!”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Parteneri
Georgina Rodriguez și Gwyneth Paltrow, apariții spectaculoase la prezentarea colecției Valentino pentru toamnă-iarnă 2026. Cum arată ținutele cu care au atras toate privirile și ce alte vedete au fost prezente. Galerie foto
Elle.ro
Georgina Rodriguez și Gwyneth Paltrow, apariții spectaculoase la prezentarea colecției Valentino pentru toamnă-iarnă 2026. Cum arată ținutele cu care au atras toate privirile și ce alte vedete au fost prezente. Galerie foto
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Unica.ro
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Ce se întâmplă cu cele 12 pisici ale Elenei Cârstea, cât timp aceasta se află în România. Artista a făcut primele declarații
Stiri Mondene 14:49
Ce se întâmplă cu cele 12 pisici ale Elenei Cârstea, cât timp aceasta se află în România. Artista a făcut primele declarații
Câte apartamente au Andreea Bănică și soțul ei la malul mării. Cei doi dețin un imperiu. „L-am clădit din groapă, cum s-ar spune”
Stiri Mondene 13:42
Câte apartamente au Andreea Bănică și soțul ei la malul mării. Cei doi dețin un imperiu. „L-am clădit din groapă, cum s-ar spune”
Parteneri
„Mănânc cartofi prăjiți zilnic!” Secretul siluetei Iuliei Pârlea la 40 de ani. Vedeta Pro TV a rupt tăcerea: „Dacă îmi spui că nu am voie, aș mânca și...”
TVMania.ro
„Mănânc cartofi prăjiți zilnic!” Secretul siluetei Iuliei Pârlea la 40 de ani. Vedeta Pro TV a rupt tăcerea: „Dacă îmi spui că nu am voie, aș mânca și...”
Singurul loc din lume unde se produce "aurul alb", folosit în medicamente sau în băuturi
ObservatorNews.ro
Singurul loc din lume unde se produce "aurul alb", folosit în medicamente sau în băuturi
Lucia Bubulac, fosta soție a lui Cătălin Crișan, declarații surpriză la 17 ani de la divorț: ”De asta m-am dus"
Libertateapentrufemei.ro
Lucia Bubulac, fosta soție a lui Cătălin Crișan, declarații surpriză la 17 ani de la divorț: ”De asta m-am dus"
Parteneri
Patrick Mouratoglou, la antrenament cu iubita mai tânără cu 24 de ani! Imagini din academia francezului
GSP.ro
Patrick Mouratoglou, la antrenament cu iubita mai tânără cu 24 de ani! Imagini din academia francezului
Cine e băiatul lui Mirel Rădoi, angajat de FCSB la 20 de ani: „Nu te întreabă unde e priza”
GSP.ro
Cine e băiatul lui Mirel Rădoi, angajat de FCSB la 20 de ani: „Nu te întreabă unde e priza”
Parteneri
The Guardian: Piesa României la Eurovision „glorifică asfixierea sexuală”
Mediafax.ro
The Guardian: Piesa României la Eurovision „glorifică asfixierea sexuală”
Adio, albastru de Voroneț? Când se găsesc bani pentru restaurarea picturii exterioare de la celebra mănăstire din patrimoniul UNESCO?
StirileKanalD.ro
Adio, albastru de Voroneț? Când se găsesc bani pentru restaurarea picturii exterioare de la celebra mănăstire din patrimoniul UNESCO?
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
Wowbiz.ro
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Redactia.ro
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului
KanalD.ro
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului

Politic

Daniel Băluţă spune că Guvernul Bolojan va „pulveriza autorităţile locale” și că Apărătorii Patriei e ultimul pasaj care va fi făcut
Politică 13:07
Daniel Băluţă spune că Guvernul Bolojan va „pulveriza autorităţile locale” și că Apărătorii Patriei e ultimul pasaj care va fi făcut
Primarul din Galați explodează la adresa lui Ilie Bolojan: „Vedea-v-aș primar!”. Orașul riscă să piardă 20 de milioane de lei
Politică 10:06
Primarul din Galați explodează la adresa lui Ilie Bolojan: „Vedea-v-aș primar!”. Orașul riscă să piardă 20 de milioane de lei
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Transferul care i-a adus o adevărată avere lui Dinamo: 3.000.000 de euro
Fanatik.ro
Transferul care i-a adus o adevărată avere lui Dinamo: 3.000.000 de euro
Risc de tsunami în Marea Mediterană: Orașul care ar trebui să pregătească un plan de evacuare
Spotmedia.ro
Risc de tsunami în Marea Mediterană: Orașul care ar trebui să pregătească un plan de evacuare