„Acum sunt ferm convins că Putin își planificase atacul cu doi ani înainte și puține lucruri l-ar fi putut descuraja”, a afirmat Scholz. În opinia sa, liderul rus ar fi putut obține concesii majore, precum garanții împotriva aderării Ucrainei la NATO și împotriva desfășurării de rachete cu rază lungă de acțiune pe teritoriul ucrainean, fără a recurge la război.

„Toate acestea ar fi putut fi obținute fără război și, în final, ucrainenii ar fi fost de acord, la fel și noi. Asta înseamnă că Putin a vrut război”, a subliniat el.

Fostul cancelar a respins criticile privind presupusa lentoare a livrărilor de arme germane către Ucraina.

„Cred că discuția este ridicolă, să o spunem deschis, pentru că are foarte puțin de-a face cu faptul că organizăm livrări reale de arme”, a declarat Scholz, adăugând că Germania a adoptat o abordare prudentă pentru a coordona acțiunile cu partenerii săi și a analiza potențialele reacții ale Rusiei.

„Nu există nicio regulă care spune: acest pas este prea mult. Nu poți citi despre asta nicăieri și nu înveți asta la Colegiul privind comanda și personalul Bundeswehr de la Hamburg. Este ceva ce trebuie să afli singur”, a explicat fostul lider german.

Autorii lucrării „Das Versagen” susțin că avertismentele despre atitudinea agresivă a președintelui rus au fost ignorate, în ciuda speranței pentru menținerea cooperării cu Rusia.