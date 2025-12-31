Justin Collins, un student olandez, l-a rugat să-l ajute să-și recupereze bicicleta dotată cu GPS care-i fusese furată din Amsterdam. Christopher Marinello a fost impresionat de situație și a decis să ajute gratuit. În cele din urmă, după două luni, bicicleta a fost găsită în România, în județul Bihor. Libertatea vă prezintă în exclusivitate acest caz ieșit din tipare.

A recuperat opere de artă în valoare totală de 600 de milioane de euro

Libertatea a discutat cu Christopher Marinello și Justin Collins, dar și cu reprezentanții IPJ Bihor despre acest caz.

Avocat de mai bine de 35 de ani, Christopher Marinello este un expert de prim rang în recuperarea operelor de artă furate, jefuite sau dispărute. Supranumit „Sherlock Holmes al operelor de artă jefuite de naziști”, acesta deține de aproape 13 ani și o firmă de profil, Art Recovery International, care negociază disputele privind operele de artă furate și pierdute.

Practic, lumea artei îl caută pe Christopher Marinello atunci când sunt furate capodopere. Până acum, celebrul expert a recuperat opere de artă în valoare de 600 de milioane de euro.

Printre operele de artă restituite în ultimii 10 ani se numără și celebra pictură „Femme assise”, realizată de Henri Matisse în 1921, furată de naziști în Al Doilea Război Mondial și dispărută timp de 70 de ani. Tot Christopher Marinello a găsit o sculptură a lui Auguste Rodin ce fusese furată de aproape 25 de ani.

În septembrie 2025, Christopher Marinello a primit un telefon neașteptat din Olanda. De această dată nu era vorba de furtul unei picturi sau sculpturi, ci de cel al unei biciclete. Iar apelul venea de la Justin Collins, un student din Amsterdam.

Christopher Marinello, expert de prim rang în recuperarea operelor de artă furate. Foto: arhiva personală

„Rar am văzut polițiști mai implicați”

„Am fost contactat de Justin Collins pe 25 septembrie 2025 și ulterior am contactat Poliția Română în numele său. După cum știți, eu recuperez opere de artă furate, însă nu am putut rezista să nu ajut pro bono un tânăr ca să își recupereze bicicleta, mai ales că aceasta avea și GPS. Tehnologia este impresionantă, dar este inutilă fără un sprijin adecvat al poliției.

Când m-a căutat, Justin mi-a spus că pe baza imaginilor realizate grație localizării GPS a aflat că bicicleta este în România, însă că bateria bicicletei era aproape descărcată și că trebuie să acționăm repede. Am trimis imaginile polițiștilor români. Pe 14 noiembrie 2025, Justin a primit un e-mail de la Poliția Bihor că bicicleta furată din Amsterdam a fost găsită. Și trebuie să spun că rar am văzut polițiști mai eficienți și mai implicați precum cei din Bihor.

Și am colaborat cu polițiști din toată lumea. Acești polițiști ar merita recompensați și avansați în grad. Acum ne gândim la modalitatea prin care s-ar putea aduce bicicleta înapoi în Olanda, pentru că Justin are examene la facultate în această perioadă și nu poate veni în România”, a declarat Christopher Marinello pentru Libertatea.

„Nu credeam că o mai recuperez vreodată”

Justin Collins a sesizat Poliția din Amsterdam la două săptămâni după ce bicicleta i-a fost furată, spunându-le polițiștilor și zona de unde a dispărut, dar și că a setat ulterior bicicleta în modul „furată” și primind astfel din 5 în 5 minute locația GPS. Atunci când bicicleta a fost furată, aceasta avea baterie în procent de 80%, însă în momentul sesizării, bateria ajunsese la 50%. În cele din urmă, decizia sa de a îl contacta pe Christopher Marinello s-a dovedit a fi cea mai bună soluție.

„Grație semnalelor GPS, am descoperit că bicicleta mea a fost dusă în România. Nu credeam că o voi mai recupera vreodată și am fost foarte plăcut surprins când Poliția Bihor mi-a trimis un e-mail prin care mă anunța că a fost găsită bicicleta mea. Pur și simplu nu mi-a venit să cred. Am un mare respect pentru Poliția Bihor, datorită muncii lor extraordinare a fost găsită bicicleta mea.

Nu voi putea veni în România să o recuperez deoarece sunt student la master, am examene și, în plus, lucrez 3 zile pe săptămână. Însă în această perioadă caut soluții pentru ca bicicleta să îmi fie trimisă la Amsterdam”, a povestit Justin Collins pentru Libertatea.

O bicicletă Veloretti Ace Electric, generația 1, precum cea furată, costă 3.000 de euro dacă este cumpărată nouă și poate ajunge până la 2.000 de euro second-hand. Foto: IPJ Bihor

Poliția face demersuri să returneze bicicleta

Libertatea a solicitat mai multe informații și de la Inspectoratul Județean de Poliție Bihor legat de acest caz inedit.

„În cursul lunii noiembrie 2025, polițiștii Secției nr. 7 de Poliție Rurală Tileagd din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor au fost sesizați, printr-o petiție, că o bicicletă electrică, sustrasă din Olanda, s-ar afla în localitatea Tileagd, județul Bihor, conform coordonatelor GPS transmise de proprietar.

În urma verificărilor efectuate de polițiștii Secției nr. 7 de Poliție Rurală Tileagd, bicicleta nu a fost identificată în locația indicată, însă în urma investigațiilor efectuate de polițiști, aceasta a fost descoperită la un alt imobil din localitatea Tileagd. Bicicleta a fost recuperată de polițiști, iar în prezent sunt efectuate demersurile legale pentru ca bunul să ajungă în posesia proprietarului”, a precizat pentru Libertatea comisarul-șef Alina Fărcuța, purtătorul de cuvânt al IPJ Bihor.