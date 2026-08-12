  • Relația lor s-a deteriorat după nașterea fiului Paulo în 1921, din cauza infidelităților lui Picasso. În 1927, artistul a început o relație cu Maria-Teresa Walter, însă Olga și Picasso au continuat să locuiască împreună până în 1935.
  • Olga Hohlova a murit de cancer în 1955, iar Picasso nu a participat la înmormântare. După moartea ei, artistul nu a mai pictat femei cu aceeași intensitate. La finalul vieții, Picasso a recunoscut că schimbarea muzelor îi aducea un sentiment de tinerețe.

Pablo Picasso, unul dintre cei mai influenți artiști ai secolului XX, este adesea asociat cu pasiunea sa pentru femei, dar puțini își amintesc că prima sa soție și mama fiului său a fost Olga Hohlova, o balerină din Nijin, Ucraina.

Povestea lor de dragoste, care a început în 1917, când, la invitația producătorului Serghei Diaghilev, Picasso a călătorit în Italia pentru a lucra la decorurile baletului „Parada”.

Acolo, artistul de 35 de ani a întâlnit-o pe Olga, cu 10 ani mai tânără, și a început o relație pasională cu ea.

Olga Hohlova s-a născut într-o familie de ofițeri și, deși a început să facă balet la vârsta de 20 de ani, destul de târziu pentru o carieră de balerină, talentul său i-a câștigat admirația coregrafilor celebri precum Vaslav Nijinski.

În 1918, Olga și Picasso s-au căsătorit, iar noul cuplu a început o viață în Paris, unde au locuit într-o reședință luxoasă.

Olga a devenit o muză pentru artist, inspirându-l să adopte un stil mai clasic în operele sale, „perioada Olga” în cariera sa artistică.

Cei doi au dus o viață boemă în cercuri înalte, frecventând personalități precum Guillaume Apollinaire, Jean Cocteau și Igor Stravinsky.

În 1921, s-a născut fiul lor, Paulo, dar relația dintre cei doi a început să se deterioreze curând. Olga era profund afectată de tragediile din familia sa, iar atitudinea protectoare față de fiul său și diferențele de personalitate dintre ea și Picasso au amplificat tensiunile.

În 1927, Picasso a întâlnit-o pe Maria-Teresa Walter, o tânără de 17 ani, care avea să devină noua sa muză. Relația lor a fost ținută secretă câțiva ani, dar în 1929 Olga a aflat despre infidelitatea soțului său.

Deși legea spaniolă interzicea divorțul, Olga și Picasso au continuat să locuiască împreună până în 1935, când Maria-Teresa a rămas însărcinată.

Relația oficială dintre Olga și artist nu a fost niciodată dizolvată legal, iar Olga a continuat să-l urmărească pe Picasso și să-i scrie scrisori, implorându-l să se întoarcă la familie.

Olga Hohlova a murit de cancer în 1955, la vârsta de 63 de ani, iar Picasso nu a venit la înmormântarea sa.

După moartea ei, el nu a mai pictat femei cu aceeași căldură, iar niciuna dintre partenerele sale ulterioare nu a fost imortalizată pe pânză la fel ca Olga.

Prietenul său, scriitorul francez Jean Cocteau, îl compara pe Picasso cu Don Juan, cunoscându-i numeroasele povești de dragoste.

„De fiecare dată când schimb o femeie, trebuie să o ard pe cea dinainte. Așa scap de ele. Poate că, în felul acesta, îmi recâștig tinerețea”, spunea Picasso.

Artistul spaniol s-a stins din viață în 1973, la vârsta de 91 de ani.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Viva.ro
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Ce mari s-au făcut copiii Elenei Băsescu! Bogdan Ionescu, fostul ei soț, a publicat o serie de fotografii cu Sofia și Traian Junior, iar micuții sunt acum aproape adolescenți
Unica.ro
Ce mari s-au făcut copiii Elenei Băsescu! Bogdan Ionescu, fostul ei soț, a publicat o serie de fotografii cu Sofia și Traian Junior, iar micuții sunt acum aproape adolescenți
Cine este copilul care a cântat împreună cu Nick Cave pe scenă la Summer Well 2026. Matei are doar 10 ani și nu este deloc străin de lumea artistică
Elle.ro
Cine este copilul care a cântat împreună cu Nick Cave pe scenă la Summer Well 2026. Matei are doar 10 ani și nu este deloc străin de lumea artistică
gsp
Sumele amețitoare plătite de UEFA amantei lui Infantino » Ce a făcut soția actualului președinte FIFA când a aflat că acesta o înșela cu secretara
GSP.RO
Sumele amețitoare plătite de UEFA amantei lui Infantino » Ce a făcut soția actualului președinte FIFA când a aflat că acesta o înșela cu secretara
David Popovici începe o nouă aventură europeană » De la debutul la 16 ani la tentativa de a câștiga pentru a treia oară probele de 100 și 200 m liber
GSP.RO
David Popovici începe o nouă aventură europeană » De la debutul la 16 ani la tentativa de a câștiga pentru a treia oară probele de 100 și 200 m liber
Parteneri
BREAKING! Toată planeta se roagă pentru el! Starea lui s-a agravat alarmant, iar fiul face declarații-șoc: ”Este foarte greu și foarte trist"
Libertateapentrufemei.ro
BREAKING! Toată planeta se roagă pentru el! Starea lui s-a agravat alarmant, iar fiul face declarații-șoc: ”Este foarte greu și foarte trist"
Wow! Cum au fost filmați la Untold Andi Moisescu și Cabral! Divorțați, liberi pe piață, dar asta nu e tot! Cabral a purtat mărgele, dar stai să îl vezi pe Andi! Video viral
Avantaje.ro
Wow! Cum au fost filmați la Untold Andi Moisescu și Cabral! Divorțați, liberi pe piață, dar asta nu e tot! Cabral a purtat mărgele, dar stai să îl vezi pe Andi! Video viral
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]
Tvmania.ro
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]

Știri România

Parteneri
SURSE Noile nume pentru șefia Guvernului sunt de fapt vechi. Va funcționa ciorba reîncălzită?
Adevarul.ro
SURSE Noile nume pentru șefia Guvernului sunt de fapt vechi. Va funcționa ciorba reîncălzită?
David Popovici, finala de 100 m liber LIVE la CE de natație Paris 2026. Când începe lupta pentru AUR și cine transmite la TV
Fanatik.ro
David Popovici, finala de 100 m liber LIVE la CE de natație Paris 2026. Când începe lupta pentru AUR și cine transmite la TV
Ministerul Energiei infirmă plafonarea prețului la gaze pentru 3,5 milioane de consumatori
Financiarul.ro
Ministerul Energiei infirmă plafonarea prețului la gaze pentru 3,5 milioane de consumatori
Parteneri
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Elle.ro
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Mamă sau soră?! Cum arată mama Anei Bodea: «E cea mai frumoasă femeie!» Asemănarea e uluitoare [21 FOTO]
TVMania.ro
Mamă sau soră?! Cum arată mama Anei Bodea: «E cea mai frumoasă femeie!» Asemănarea e uluitoare [21 FOTO]
Cartofii de la fast-food, duşi la analize de laborator. Rezultatele sunt surprinzătoare
ObservatorNews.ro
Cartofii de la fast-food, duşi la analize de laborator. Rezultatele sunt surprinzătoare
WOW, efectiv nu o mai recunoști! Cum arată Irina Tănase la 4 ani de la despărțirea de Liviu Dragnea. După o lungă pauză, a revenit
Libertateapentrufemei.ro
WOW, efectiv nu o mai recunoști! Cum arată Irina Tănase la 4 ani de la despărțirea de Liviu Dragnea. După o lungă pauză, a revenit
Parteneri
Numărul enorm de pumni pe care Lucian Bute crede că i-a încasat în carieră: „Știți unde e șocul?”
GSP.ro
Numărul enorm de pumni pe care Lucian Bute crede că i-a încasat în carieră: „Știți unde e șocul?”
Cine sunt cei doi români despre care Zverev a spus că „erau mult mai buni ca mine în perioada junioratului”
GSP.ro
Cine sunt cei doi români despre care Zverev a spus că „erau mult mai buni ca mine în perioada junioratului”
Parteneri
25 de ani închisă în pod! Povestea incredibilă a unei iubiri interzise
Mediafax.ro
25 de ani închisă în pod! Povestea incredibilă a unei iubiri interzise
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wow, ce vila au Mariana Bitang și Octavian Bellu !!! Aici traiesc linistiti dupa ce s-au retras din sportul de performanta. Imagini
Redactia.ro
Wow, ce vila au Mariana Bitang și Octavian Bellu !!! Aici traiesc linistiti dupa ce s-au retras din sportul de performanta. Imagini
Doctorița Adela Asmarandei a încetat din viață după 40 de ani dedicați copiilor: „A alinat și a salvat vieți”
KanalD.ro
Doctorița Adela Asmarandei a încetat din viață după 40 de ani dedicați copiilor: „A alinat și a salvat vieți”

Politic

Parteneri
Ce s-a întâmplat, de fapt, la ultima eclipsă de soare în sportul românesc. Cine domina Liga 1, ce națională își spulbera adversarele și sportiva care ținea capul de afiș
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat, de fapt, la ultima eclipsă de soare în sportul românesc. Cine domina Liga 1, ce națională își spulbera adversarele și sportiva care ținea capul de afiș
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online