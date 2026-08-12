Relația lor s-a deteriorat după nașterea fiului Paulo în 1921, din cauza infidelităților lui Picasso. În 1927, artistul a început o relație cu Maria-Teresa Walter, însă Olga și Picasso au continuat să locuiască împreună până în 1935.

Olga Hohlova a murit de cancer în 1955, iar Picasso nu a participat la înmormântare. După moartea ei, artistul nu a mai pictat femei cu aceeași intensitate. La finalul vieții, Picasso a recunoscut că schimbarea muzelor îi aducea un sentiment de tinerețe.

Pablo Picasso, unul dintre cei mai influenți artiști ai secolului XX, este adesea asociat cu pasiunea sa pentru femei, dar puțini își amintesc că prima sa soție și mama fiului său a fost Olga Hohlova, o balerină din Nijin, Ucraina.

Povestea lor de dragoste, care a început în 1917, când, la invitația producătorului Serghei Diaghilev, Picasso a călătorit în Italia pentru a lucra la decorurile baletului „Parada”.

Acolo, artistul de 35 de ani a întâlnit-o pe Olga, cu 10 ani mai tânără, și a început o relație pasională cu ea.

Olga Hohlova s-a născut într-o familie de ofițeri și, deși a început să facă balet la vârsta de 20 de ani, destul de târziu pentru o carieră de balerină, talentul său i-a câștigat admirația coregrafilor celebri precum Vaslav Nijinski.

În 1918, Olga și Picasso s-au căsătorit, iar noul cuplu a început o viață în Paris, unde au locuit într-o reședință luxoasă.

Olga a devenit o muză pentru artist, inspirându-l să adopte un stil mai clasic în operele sale, „perioada Olga” în cariera sa artistică.

Cei doi au dus o viață boemă în cercuri înalte, frecventând personalități precum Guillaume Apollinaire, Jean Cocteau și Igor Stravinsky.

În 1921, s-a născut fiul lor, Paulo, dar relația dintre cei doi a început să se deterioreze curând. Olga era profund afectată de tragediile din familia sa, iar atitudinea protectoare față de fiul său și diferențele de personalitate dintre ea și Picasso au amplificat tensiunile.

În 1927, Picasso a întâlnit-o pe Maria-Teresa Walter, o tânără de 17 ani, care avea să devină noua sa muză. Relația lor a fost ținută secretă câțiva ani, dar în 1929 Olga a aflat despre infidelitatea soțului său.

Deși legea spaniolă interzicea divorțul, Olga și Picasso au continuat să locuiască împreună până în 1935, când Maria-Teresa a rămas însărcinată.

Relația oficială dintre Olga și artist nu a fost niciodată dizolvată legal, iar Olga a continuat să-l urmărească pe Picasso și să-i scrie scrisori, implorându-l să se întoarcă la familie.

Olga Hohlova a murit de cancer în 1955, la vârsta de 63 de ani, iar Picasso nu a venit la înmormântarea sa.

După moartea ei, el nu a mai pictat femei cu aceeași căldură, iar niciuna dintre partenerele sale ulterioare nu a fost imortalizată pe pânză la fel ca Olga.

Prietenul său, scriitorul francez Jean Cocteau, îl compara pe Picasso cu Don Juan, cunoscându-i numeroasele povești de dragoste.

„De fiecare dată când schimb o femeie, trebuie să o ard pe cea dinainte. Așa scap de ele. Poate că, în felul acesta, îmi recâștig tinerețea”, spunea Picasso.

Artistul spaniol s-a stins din viață în 1973, la vârsta de 91 de ani.

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