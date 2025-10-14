Olguța Vasilescu amenință cu ruperea coaliției: „Dacă Bolojan va accepta și propunerile PSD, va rămâne premier”

„Discutăm în contradictoriu pentru că noi avem niște teme pentru care ne-am bătut în campania electorală și care trebuie puse în aplicare, așa cum este varianta economică pe care noi am propus-o. Pentru că nu poți să pui doar bici, bici, bici pe populație”, a explicat Olguța Vasilescu.

Ea a precizat că, dacă propunerile PSD nu vor trece, lucrurile se schimbă: „În acest caz, în mod sigur ne vom retrage din această coaliție. Adică, dacă niciuna dintre propunerile noastre nu va trece, sigur ne vom retrage din coaliție”.

Vasilescu a subliniat că de pachetul 3, care urmează să fie finalizat în perioada următoare, depinde ce vor face social-democrații: „Dacă în pachetul 3 nu sunt prinse și măsurile pe care noi le promovăm și ni le dorim a fi trecute în acest pachet, în acel moment este o problemă cu coaliția.”

Întrebată dacă Ilie Bolojan va mai rămâne premier până la finalul acordului din coaliție, adică până în primăvara lui 2027, Olguța Vasilescu a răspuns: „Dacă va accepta și propunerile noastre, va rămâne premier. Dacă nu, PSD se va retrage în opoziție”.

Potrivit acordului politic semnat pe 23 iunie 2025, PNL dă premierul în perioada iunie 2025 – aprilie 2027, iar PSD va prelua conducerea Guvernului între aprilie 2027 – decembrie 2028.

Totodată, Olguța Vasilescu a precizat că are încredere în Bolojan, dar numai ca fost primar, nu și în calitate de premier, pentru că „a avut foarte multe scăpări pe ordonanţele de urgenţă care privesc administraţia publică locală”.

Edilul din Craiova a mai spus că primarii au „o sudalmă” atunci când vorbesc între ei despre Bolojan: „Vedea-l-aş primar, cu un prim-ministru ca Ilie Bolojan”.

Amintim că președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, și premierul PNL, Ilie Bolojan, au avut numeroase divergențe cauzate de primele două pachete de măsuri fiscale. Spre exemplu, pe 7 iulie, Ilie Bolojan a anunțat că mamele aflate în concediu pentru creșterea copilului vor plăti contribuția la sănătate de 10% (CASS), la fel ca bătrânii care au pensii mai mari de 3.000 de lei net. Practic, mamele vor primi mai puțini bani, după ce Guvernul a decis să le impoziteze cu 10% indemnizația lunară. Grindeanu s-a opus și a cerut în coaliție ca mamele, invalizii, veteranii de război şi foștii deţinuţi politici să nu mai plătească CASS, dar Bolojan nu a acceptat.

Apoi, PSD a depus două proiecte pentru eliminarea CASS la aceste categorii, însă PNL a transmis prin vocea lui Daniel Fenechiu că nu le votează: „Partidul Naţional Liberal va respecta ce s-a decis în coaliţie. Deci, nu vom vota cele două proiecte legislative, pentru că prioritatea este bugetul României şi scăderea deficitului bugetar. Premierul ne-a explicat că, într-o înţelegere, noi trebuie să respectăm înţelegerea, indiferent de ce fac ceilalţi parteneri ai noştri”.

