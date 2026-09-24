Compania germană Rheinmetall plătește penalități financiare semnificative, de zeci de mii de euro pentru fiecare zi de întârziere, în cadrul contractului de modernizare a sistemelor antiaeriene destinate Armatei Române. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, în cadrul unei intervenții la Antena 3 CNN.

Termenul contractual inițial stabilit pentru recepția primelor două sisteme modernizate a fost data de 15 aprilie 2026, însă echipamentele nu au fost încă livrate în țară din cauza unor probleme tehnice identificate în timpul testelor.

Penalități „usturătoare” calculate din prima zi de întârziere

Oficialul de la Apărare a subliniat că autoritățile române aplică în mod riguros clauzele stipulate în actele comerciale, fără a face vreun compromis în privința specificațiilor tehnice sau a termenelor asumate de furnizor.

Radu Miruță a explicat că penalitățile zilnice sunt menite să pună presiune pe constructorul german pentru a urgenta remedierea tuturor problemelor.

„Sunt sume imense care se aplică drept penalitate tocmai pentru a pune presiune pe compania care trebuie să respecte condițiile contractului și care și-a asumat să le facă mai repede. Rheinmetall este penalizată cu foarte multe zeci de mii de euro pe zi. Și este penalizată de câteva zile bune”, a transmis Radu Miruță.

Aplicarea sancțiunilor se face separat pentru fiecare dintre cele patru sisteme incluse în contract, având în vedere că acestea au date de livrare diferite eșalonate pe parcursul anului 2026.

Deși Rheinmetall indicase inițial luna septembrie drept nou termen de predare pentru primele două unități, ministrul interimar al Apărării a recunoscut că această estimare nu mai pare realistă în momentul de față, în ciuda diligențelor constante făcute de partea română.

„Ni se spunea că undeva în luna septembrie ar trebui să vină. Așteptăm și noi să vină”, a precizat Radu Miruță.

De ce au fost respinse la recepție primele sisteme Oerlikon

Conform unui document oficial al Ministerului Apărării Naționale, primele două sisteme antiaeriene Oerlikon GDF 103 supuse procesului de testare și evaluare au fost respinse de comisia de recepție.

Anchetatorii militari au constatat că o serie de subsisteme esențiale nu îndeplineau integral specificațiile tehnice stabilite prin caietul de sarcini.

Reprezentanții Rheinmetall Landsysteme GmbH au pus întârzierile pe seama unor disfuncții de ordin tehnic și a blocajelor apărute în lanțul internațional de aprovizionare cu componente electronice și echipamente dedicate.

Compania germană și-a asumat înlocuirea tuturor pieselor neconforme. Penalitățile financiare curg din prima zi de depășire a termenului și vor fi calculate continuu până la semnarea procesului-verbal de recepție fără nicio obiecție.

Președintele Nicușor Dan a comentat, miercuri, situația, precizând că astfel de blocaje tehnice sunt posibile în procedurile complexe de achiziție publică și pot fi remediate.

Un contract de 328 de milioane de euro pentru protecția împotriva dronelor

România a trimis la modernizare, la începutul anului 2024, un efectiv de patru sisteme de artilerie antiaeriană Oerlikon GDF 103, însumând 24 de tunuri.

Contractul-cadru, în valoare totală de 328 de milioane de euro, a fost atribuit de Romtehnica grupului german Rheinmetall în luna decembrie 2023, prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

Înțelegerea a fost divizată în două etape. Primul contract subsecvent, de 166 de milioane de euro, vizează primele două sisteme aflate în prezent în întârziere, iar al doilea, de 162 de milioane de euro, privește ultimele două sisteme, al căror termen contractual este 20 decembrie 2026.

Miza acestei investiții este transformarea tunurilor antiaeriene clasice în baterii moderne capabile să doboare drone, rachete de croazieră și proiectile de mici dimensiuni.