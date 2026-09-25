Șoferii Uber și Bolt autorizați în Brașov pot duce în continuare pasageri la Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav, dar nu îi pot lua de acolo dacă nu sunt autorizați să opereze în Ghimbav.

Poliția de Frontieră de la aeroport și Poliția Transporturi Brașov au pus în vedere companiilor de ridesharing să respecte regula, iar nerespectarea ei poate aduce amenzi de până la 5.000 de lei.

Nu este vorba despre o lege nouă, ci despre o prevedere din OUG 49/2019 care a început acum să fie aplicată mai strict la Aeroportul Brașov. Problema apare pentru că aeroportul se află administrativ pe teritoriul Ghimbavului, nu al municipiului Brașov.

Poți duce clientul la aeroport, dar nu îl poți lua înapoi

OUG 49/2019 spune că un operator de transport alternativ poate lucra permanent în localitatea în care își are sediul sau domiciliul și poate face doar ocazional curse care pleacă de acolo spre alte localități. Asta înseamnă că un șofer Uber sau Bolt autorizat în Brașov poate lua un client din oraș și îl poate duce legal până la aeroport, însă nu poate aștepta acolo pentru a lua un alt pasager și a-l aduce înapoi în Brașov.

La Aeroportul Brașov-Ghimbav, această diferență administrativă contează pentru că terminalul se află pe raza orașului Ghimbav. Potrivit informațiilor publicate local, Poliția de Frontieră și Poliția Transporturi au cerut platformelor să respecte prevederea, iar șoferii din Brașov nu mai pot prelua legal clienți de la sosiri dacă nu îndeplinesc condițiile de operare pentru Ghimbav.

Amenda poate ajunge la 5.000 de lei

Legea prevede pentru șoferii care efectuează o cursă fără respectarea acestor reguli o amendă cuprinsă între 1.000 și 5.000 de lei. Sancțiunea apare la articolul 34 din OUG 49/2019 și se aplică inclusiv pentru nerespectarea articolului care stabilește unde poate opera permanent un șofer de transport alternativ.

Așadar, nu este interzis Uber sau Bolt la Aeroportul Brașov în general. Restricția privește șoferii care nu sunt autorizați pentru localitatea din care începe cursa. Un șofer eligibil să opereze în Ghimbav poate prelua în continuare pasageri de acolo.

Pasagerii văd în continuare curse de aeroport în aplicații

Situația este cu atât mai confuză pentru pasageri cu cât Bolt prezintă în continuare Aeroportul Brașov ca punct de preluare și spune pe site că utilizatorii pot cere curse atât spre, cât și dinspre aeroport. Platforma menționează inclusiv existența unor puncte de preluare afișate în aplicație.