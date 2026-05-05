Cererea, cu numărul 019337134, are statutul „Application under examination” și vizează clasa 12, dedicată vehiculelor, automobilelor și accesoriilor acestora. Fabrica din Craiova, unde Oltcit a fost produs până în 1991, este acum operată de Ford Otosan, al doilea mare producător auto din România.

„Un nume cu puternică încărcătură emoțională pentru industria auto românească revine în atenție: OLTCIT, marca legendară asociată cu fabrica de automobile de la Craiova”, au transmis reprezentanții agenției de proprietate intelectuală care gestionează procedura pentru Ford.

Oltcit nu este doar o marcă auto, ci un simbol al colaborării dintre România și Citroën, care au construit fabrica în anii 70 pentru a produce automobile mici. Reînregistrarea mărcii sub Ford Otosan sugerează o posibilă revitalizare a brandului, deși detalii suplimentare nu au fost încă anunțate.

Povestea Oltcit în România

Deși a fost considerată cea mai modernă mașină produsă în România comunistă, Oltcit a rămas în istorie ca un paradox: un automobil iubit pentru designul futurist, dar criticat pentru consumul uriaș. Iată cronica unei prăbușiri anunțate, de la contractul de un miliard de dolari cu francezii până la epoca Daewoo.

În anii ’70, în plin avânt al industrializării forțate, Nicolae Ceaușescu dorea o alternativă la Dacia. Dacă uzina de la Pitești era „copilul” colaborării cu Renault, liderul comunist voia pentru Craiova ceva mai mult: un automobil mic, de oraș, destinat tinerilor, care să poată fi exportat masiv în Occident. Așa s-a născut Oltcit (Olt + Citroën), un brand care a aprins imaginația românilor, dar care a sfârșit prin a îngropa resurse imense ale statului.

Pariul de un miliard de dolari: Cum a bătut Ceaușescu palma cu Citroën

Parteneriatul a fost oficializat pe 30 decembrie 1976. Statul român deținea 64% din acțiuni, iar restul de 36% reveneau gigantului francez Citroën. Miza era uriașă: o investiție estimată de unii istorici la aproape un miliard de dolari.

Uzina din Craiova, întinsă pe 114 hectare, era una dintre cele mai moderne din Europa de Est la acea vreme. Totuși, primele mașini au ieșit pe poarta fabricii abia în 1981, cu o întârziere majoră față de planul inițial. Românii au descoperit atunci un automobil complet diferit de Dacia 1300: un „hatchback” cu trei uși, bord futurist și comenzi satelit (celebrele „urechi” de lângă volan).

Modelele care au făcut istorie: De la „Special” la „Club”

Oltcit nu a fost doar o mașină, ci o experiență tehnică nouă pentru mecanicii români obișnuiți cu tehnologia simplă a Daciei.

Oltcit Special: Echipat cu motorul de 652 cmc (preluat de la Citroën Visa), era varianta economică, dar subdimensionată pentru greutatea caroseriei.

Cel mai popular model, cu motor de 1129 cmc și 57 CP. Era rapid, stabil în curbe, dar recunoscut pentru un defect major: consumul de carburant care „sărea" frecvent de 10 litri la suta de kilometri în oraș. Citroën Axel: Acesta era numele sub care Oltcit-ul românesc era vândut în Franța, Olanda sau Belgia. Deși era ieftin, francezii au fost reticenți din cauza calității finisajelor de la Craiova.

Cel mai popular model, cu motor de 1129 cmc și 57 CP. Era rapid, stabil în curbe, dar recunoscut pentru un defect major: consumul de carburant care „sărea” frecvent de 10 litri la suta de kilometri în oraș. Citroën Axel: Acesta era numele sub care Oltcit-ul românesc era vândut în Franța, Olanda sau Belgia. Deși era ieftin, francezii au fost reticenți din cauza calității finisajelor de la Craiova.