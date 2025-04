Niciun papă nu a mai fost înmormântat în afara Vaticanului de mai bine de un secol, însă Francisc a optat pentru Bazilica Santa Maria Maggiore, situată în cel mai multicultural cartier al Romei, capitala Italiei.

Sicriul său a fost dus acolo sâmbătă, după slujba de înmormântare din Piaţa Sfântul Petru, iar aproximativ 150.000 de persoane s-au aflat pe traseul prin inima oraşului pentru a-şi lua rămas- bun de la Suveranul Pontif.

Sicriul Papei Francisc a fost aşezat într-un mormânt simplu din marmură într-un culoar lateral al bazilicii. Doar numele său în latină, „Franciscus”, este inscripționat deasupra, în timp ce o reproducere a crucii simple pe care obişnuia să o poarte la gât atârnă peste nișă.

„Simt că este exact în stilul Papei. El a fost simplu şi la fel este şi locul său acum”, spune pentru Reuters pelerina poloneză Maria Brzezinska, după ce i-a adus un ultim omagiu.

Vizitatorii au început să stea la coadă cu mult înainte de deschiderea bazilicii, la ora locală 7:00 (8:00 ora României), iar lăcașul sfânt s-a umplut rapid de credincioşi după deschiderea uşilor. Autorităţile au îndemnat oamenii să plece imediat ce au văzut mormântul pentru a permite și altora să-și aducă omagiile. Şase ore mai târziu, 30.000 de persoane vizitaseră deja mormântul din Santa Maria Maggiore.

Pilgrims flock to pay their respects at Pope Francis Tomb which is now open in Santa Maria Maggiore Basilica. Credit: Vatican Media #Popefrancis #Pope #Catholic #Rome pic.twitter.com/eqnWBtTUVA