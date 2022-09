Reacţii din întreaga lume au venit după vestea că regina Elisabeta a II-a a murit. Dispariția suveranei marchează „sfârșitul domniei ei istorice” și a stârnit o „revărsare de durere”.

După moartea reginei, tabloidul The Sun și-a schimbat fontul roșu al ziarului și al site-ului în mov regal. Pe prima pagină a ziarului de astăzi, The Sun a titrat: „Te iubim, doamnă”.

Tabloidul Mirror a titrat simplu, pe prima pagină: „Mulțumesc”, pe măsură ce „națiunea începe să se împace cu pierderea monarhului în vârstă de 96 de ani”.

”Regina noastră iubită este moartă”, a titrat Daily Express, scriind în primele pagini ale ziarului cum britanicii au inundat străzile „uniți în durere”, iar „mulțimile plângătoare” au cântat imnul național în fața Palatului Buckingham.

Daily Mail a tipărit o ”ediție specială istorică” sub titlul: „Inimile noastre sunt frânte”.

