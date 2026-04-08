Real Madrid, omagiu emoționant pentru Mircea Lucescu

Real Madrid a transmis condoleanțe după moartea lui Mircea Lucescu, marți, 7 aprilie. Fostul selecționer al României a fost onorat de club în timpul meciului cu Bayern, pierdut cu 1-2.

Mircea Lucescu a încetat din viață, la 80 de ani, la Spitalul Universitar din București, unde fusese internat încă din 29 martie, după ce leșinase în timpul unui antrenament al echipei naționale, la Mogoșoaia. Potrivit gsp.ro, dispariția sa a provocat un val de reacții de condoleanțe din întreaga lume fotbalistică.

„Real Madrid, președintele său și Consiliul său de Administrație regretă profund trecerea în neființă a lui Mircea Lucescu, care a fost selecționerul național al României și al Turciei. Real Madrid dorește să transmită condoleanțele sale, precum și întreaga sa dragoste și afecțiune familiei sale, colegilor, cluburilor sale și tuturor celor apropiați. Mircea Lucescu, care a antrenat numeroase cluburi din diferite țări europene, s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani. Odihnească-se în pace!“, a fost mesajul transmis de echipa spaniolă în timpul celei de-a doua reprize a partidei.

Palmaresul impresionant al lui Mircea Lucescu

Cariera lui Mircea Lucescu a fost una excepțională, marcând profund istoria fotbalului european și mondial. A început ca jucător la Dinamo București, club alături de care a câștigat 6 titluri de campion și o Cupă a României. De-a lungul carierei de antrenor, Lucescu a pregătit echipe precum Corvinul Hunedoara, Dinamo, Pisa, Brescia, Rapid, Inter Milano, Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior Donețk, Zenit Sankt Petersburg, naționalele României și Turciei, și, mai recent, Dinamo Kiev.

Palmaresul său impresionant numără 36 de trofee, printre care 9 titluri de campion în Ucraina, 8 Cupe ale Ucrainei, 7 Supercupe ale Ucrainei, 3 Cupe ale României, 2 titluri de campion al României, 2 campionate ale Turciei, Cupa UEFA, Supercupa Europei, Supercupa Rusiei și Cupa Anglo-Italiană. A fost recunoscut drept unul dintre cei mai valoroși tehnicieni din istoria fotbalului.

Pentru generații întregi de suporteri, Mircea Lucescu a fost mai mult decât un antrenor. A fost un simbol al fotbalului românesc, un nume respectat în Europa și unul dintre puținii tehnicieni români care au reușit să se impună la cel mai înalt nivel internațional.

