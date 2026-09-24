Avertismentul șocant lansat la ONU de șefii OpenAI și Anthropic: „Am putea pierde controlul asupra viitorului”

Șefii marilor companii din domeniul inteligenței artificiale au cerut miercuri, în fața Consiliului de Securitate al ONU, reglementarea urgentă a acestei tehnologii în plină expansiune pentru a proteja umanitatea. „Dacă este gestionată greșit, cred că inteligența artificială ar putea reprezenta un risc pentru întreaga umanitate”, a declarat Dario Amodei, directorul executiv al companiei Anthropic, citat de ABC News. Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a avertizat, la rândul său: „Am putea pierde controlul asupra viitorului din cauza inteligenței artificiale”.

Avertismentele șefilor AI

În cadrul ședinței Consiliului de Securitate al ONU, cei doi lideri din industria tehnologiei au făcut apel la statele lumii să stabilească măsuri de siguranță pentru a preveni ca inteligența artificială să devină prea puternică pentru a mai putea fi controlată.

De asemenea, aceștia au subliniat importanța împiedicării concentrării puterii tehnologice în mâinile unui singur stat sau unei singure companii.

„Scopul nostru este să oferim oamenilor mai multă putere asupra propriilor vieți”, a spus Altman. Ministrul de Externe al Marii Britanii, Ed Miliband, a confirmat gravitatea situației: „Acești lideri din Big Tech ne spun clar că nu putem lăsa doar în seama lor prevenirea unui dezastru global. Nu-i putem ignora, pentru că au dreptate”.

Miliband a anunțat că Regatul Unit va pune reglementarea AI în centrul discuțiilor G20 din 2027, propunând stabilirea unor standarde globale pentru utilizarea în siguranță a tehnologiei.

SUA și China, în competiție pentru dominație tehnologică

În timp ce o parte din liderii mondiali cer măsuri globale urgente, Statele Unite au adoptat o poziție diferită. Consilierul pe știință al Casei Albe, Michael Kratsios, a declarat că „îngrijorările legate de controlul AI nu sunt un motiv pentru a opri dezvoltarea tehnologiei sau pentru a o constrânge prin noi structuri de guvernanță globală. Dorim ca aliații și partenerii noștri să beneficieze de pe urma acestei tehnologii”.

China, prin ambasadorul său la ONU, Fu Cong, a adoptat o poziție similară, susținând că fiecare țară ar trebui să aibă libertatea de a dezvolta AI conform propriilor nevoi.

Totodată, Cong a avertizat împotriva creării de alianțe tehnologice care ar putea duce la o „hegemonie digitală” a unor puteri majore. China pledează pentru promovarea modelelor open-source ca soluție globală în domeniul AI.

Decizii de viață și moarte: oameni sau mașinării?

Una dintre cele mai mari dileme dezbătute în cadrul reuniunii ONU a fost cine ar trebui să aibă controlul asupra deciziilor care implică viața și moartea: oamenii sau mașinile? Antonio Guterres, secretarul general al ONU, a avertizat în ziua anterioară asupra pericolului reprezentat de „roboții ucigași”.

Potrivit experților europeni, această amenințare nu este o simplă ficțiune, ci o posibilitate iminentă. Amodei a cerut liderilor mondiali să convină asupra interzicerii dezvoltării de arme biologice bazate pe AI și să stabilească standarde comune pentru testarea și prevenirea pierderii controlului asupra tehnologiei.

„Nu trebuie să permitem ca ezitările de astăzi să devină catastrofele de mâine”, a declarat ambasadorul Liberiei la ONU, Lewis G. Brown II.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a atras atenția, la rândul său, asupra amenințării ca deciziile de pe câmpul de luptă să fie preluate de inteligența artificială: „Este deja o posibilitate reală ca AI, nu oamenii, să decidă ce se întâmplă pe câmpul de luptă. Avem nevoie de pace înainte să ajungem în acel punct”.

Roboții ucigași, o realitate înfricoșătoare

Un exemplu concret al pericolelor AI a fost ilustrat de un incident din august 2026, când un presupus drone rusesc dotat cu inteligență artificială a efectuat în mod autonom un atac, ucigând trei ucraineni.

„Roboții ucigași sunt ușor de construit din punct de vedere tehnic și sunt o realitate. Nu trebuie să ne facem iluzii”, a afirmat Kentaro Toyama, profesor de tehnologie informațională la Universitatea din Michigan.

Într-un discurs separat, Jean-Noël Barrot, ministrul francez al Afacerilor Externe, a comparat dezvoltarea AI cu începuturile epocii atomice, subliniind urgența reglementării internaționale: „La fel ca în cazul atomului de atunci, comunitatea internațională trebuie acum să reglementeze AI pentru a valorifica potențialul său și pentru a evita cele mai grave scenarii”.

Dialog global tensionat

Întâlnirea de la ONU are loc pe fondul unei vizite de stat a președintelui chinez Xi Jinping la Washington, pentru discuții cu președintele american Donald Trump.

Potrivit secretarului Trezoreriei SUA, Scott Bessent, cele două țări au abordat deja posibilitatea creării unui mecanism de notificare pentru incidentele legate de AI care ar putea afecta securitatea națională.

Însă, într-o declarație dată marți, Trump a lăudat AI ca fiind o „superinteligență” și a respins orice încercare de reglementare internațională, subliniind obiectivul SUA de a câștiga cursa tehnologică împotriva Chinei.