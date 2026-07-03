Propunerea, susținută de CEO-ul OpenAI, Sam Altman, ar avea scopul de a împărți beneficiile inteligenței artificiale cu publicul american și de a îmbunătăți relațiile cu administrația Trump.

Altman consideră că implicarea financiară a publicului american în companie reprezintă „cea mai bună modalitate de a împărți beneficiile inteligenței artificiale”, relatează și Financial Times, citând surse anonime.

Planul ar putea implica și alte companii de AI din SUA, precum Anthropic, Google sau Meta, deși nu este clar dacă acestea vor accepta să participe.

Contextul propunerii

Această inițiativă vine într-un moment de presiune sporită asupra companiilor americane de AI din partea Washingtonului. În mai 2026, Anthropic a suspendat accesul la cel mai recent model al său, la cererea guvernului, din motive de securitate națională. Ulterior, accesul a fost restabilit după ce preocupările de siguranță au fost rezolvate.

Altman și alți lideri din OpenAI au propus ca marile companii de AI din SUA să transfere 5% din acțiuni către un fond de investiții precum Alaska Permanent Fund. Acest fond suveran investește veniturile din petrol în acțiuni și plătește dividende cetățenilor statului, un model pe care Altman dorește să-l aplice pentru distribuirea câștigurilor din AI.

„Un fond public ar putea oferi fiecărui cetățean, inclusiv celor care nu investesc pe piețele financiare, o parte din creșterea economică generată de AI”, a declarat OpenAI într-un document referitor la politica companiei, publicat în aprilie 2026.

Implicații politice și economice

Inițiativa ar putea necesita un act al Congresului pentru implementare, având în vedere complexitatea sa. Altman a discutat despre această idee cu președintele Donald Trump, secretarul de comerț Howard Lutnick și secretarul trezoreriei Scott Bessent, potrivit Financial Times.

De asemenea, a avut întâlniri recente cu senatorul democrat Bernie Sanders, care susține crearea unui fond suveran finanțat printr-o taxă unică de 50% pe acțiunile celor mai mari companii de AI. OpenAI și Anthropic plănuiesc să intre pe bursă, iar anumiți investitori estimează că cele două companii ar putea fi evaluate la peste un trilion de dolari.

Propunerea de a include publicul și guvernul în distribuția beneficiilor devine astfel un pas strategic pentru a câștiga sprijin politic și a reforma relațiile industriei cu autoritățile americane, în contextul expansiunii rapide a industriei de inteligență artificială.

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