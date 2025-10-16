Conform unui comunicat postat pe pagina de Facebook a companiei, această oprire completă este necesară pentru a permite accesul sigur la echipamentele majore. Se vor efectua inspecții tehnice detaliate, reparații și teste obligatorii.

Prin această intervenție, rafinăria urmărește să reducă riscurile operaționale și să îmbunătățească performanța energetică. De asemenea, se asigură conformitatea cu standardele de mediu și securitate industrială.

„Această operațiune presupune oprirea integrală a rafinăriei, întrucât lucrările vizează atât instalațiile tehnologice, cât și unitățile auxiliare. (..) Durata totală a reviziei este estimată la aproximativ 45 de zile, în funcție de complexitatea intervențiilor și de rezultatele inspecțiilor din teren”, se precizează în comunicatul de presă.

Cetățenii din zonă sunt avertizați că pot apărea zgomote mai puternice decât în mod normal în timpul proceselor de oprire și pornire.

De asemenea, în perimetrul rafinăriei pot fi percepute mirosuri specifice de produs petrolier.

Compania asigură că aceste mirosuri nu vor depăși limitele admise.

„Activitatea normală a rafinăriei va fi reluată imediat după finalizarea testelor tehnologice și a verificărilor de siguranță”, se menționează în comunicat.

Lucrările se desfășoară sub supravegherea strictă a autorităților competente. Printre acestea se numără Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova și Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Prahova.

Rafinăria Petrotel Lukoil Ploiești are o capacitate de rafinare de aproximativ 2,5 milioane de tone de țiței anual.

