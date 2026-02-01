Potrivit unui comunicat transmis de lt. col. Camelia Roșca, purtătoarea de cuvânt a ISU Crișana, intervenția a avut loc în urma unui apel la numărul unic de urgență 112, făcut de muncitorii care efectuau săpături pe șantier.

Ajunși la fața locului, pompierii militari au identificat două bombe de artilerie, calibru 82 de milimetri, aflate în stare de funcționare.

ISU Bihor a confirmat, într-un comunicat oficial, că muniția este extrem de periculoasă și provine din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial.

„Bombe funcționale, descoperite pe o stradă din Oradea. În dimineața acestei zile, specialiștii pirotehnicieni ai ISU Bihor au intervenit pe strada Calea Aradului din municipiul Oradea, pentru asanarea teritoriului de muniție rămasă neexplodată.”

Reprezentanții instituției precizează că munițiile au fost găsite în timpul lucrărilor de infrastructură.

„Acestea au fost descoperite de muncitorii care efectuau săpături pentru realizarea unui pasaj subteran.”

După securizarea perimetrului, bombele au fost ridicate și transportate în condiții de maximă siguranță, urmând să fie distruse prin explozie controlată.

Pompierii atrag atenția că descoperirea muniției neexplodate reprezintă un pericol major și au transmis un set clar de recomandări pentru populație:

„Dacă descoperiți muniție neexplodată:

Nu o atingeți!

Opriți imediat lucrările!

Îndepărtați persoanele din zonă!

Apelați de urgență 112!”

Lucrările la pasajul subteran de pe Calea Aradului au fost sistate temporar pe durata intervenției, urmând să fie reluate după finalizarea procedurilor de siguranță impuse de autorități.

