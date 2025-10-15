Investiție de 125 milioane de euro

Fabrica este amplasată în Parcul Industrial I din Oradea, având o suprafață construită de 47.000 mp. Se estimează că ea va ajunge până în 2028 la o capacitate anuală de 1,8 milioane de baterii și 1,7 milioane de echipamente, urmând să genereze aproximativ 700 de locuri de muncă, potrivit Bihor Online.

Ceremonia a avut loc în prezența a zeci de invitați, printre care s-au numărat premierul României, Ilie Bolojan, primarul municipiului Oradea, Florin Birta, și reprezentanți ai mediului de afaceri româno-german.

„Noua fabrică din Oradea extinde rețeaua noastră globală și consolidează poziția Stihl pe segmentul echipamentelor pe acumulatori, aflat în plină expansiune. Este o investiție esențială, care va asigura competitivitatea noastră pe termen lung în Europa”, a declarat Nikolas Stihl, președintele Consiliului Consultativ și al Consiliului de Supraveghere al grupului.

Construcția a fost finalizată în mai puțin de 18 luni

Fabrica a fost dotată cu linii de producție flexibile și cu un nivel ridicat de automatizare, integrând principii ale industriei 4.0, care asigură trasabilitate digitală, procese optimizate și o eficiență operațională remarcabilă. Ea a fost realizată în mai puțin de 18 luni.

Fabrica a fost certificată Gold de către Consiliul German pentru Construcții Sustenabile (DGNB), datorită utilizării de surse regenerabile – inclusiv panouri fotovoltaice și sisteme geotermale – care pot acoperi în totalitate consumul de electricitate.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că această investiție confirmă „poziția României ca partener industrial de încredere”.

„Această investiție la Oradea înseamnă transfer tehnologic, înseamnă acces la piețe importante, cei zeci de ani în care compania Stihl a cucerit piețe, în care a asimilat tehnologii, înseamnă că vor permite generarea de locuri de muncă, vor permite transfer tehnologic, acumularea de capabilități, în așa fel încât să putem dezvolta această zonă în anii următoare. Locurile de muncă înseamnă oportunități, în plus înseamnă o șansă pentru ca familiile să rămână aici, în comunitățile noastre, în cazul de față în Oradea”, a spus premierul Ilie Bolojan în cadrul evenimentului.

Florin-Alin Birta, primarul de la Oradea, a declarat că alegerea orașului de către Stihl este o validare ca fiind un pol regional industrial și tehnologic.

După discursurile autorităților locale și naționale, a urmat tăierea panglicii, care a fost făcută de Nikolas Stihl. În mod simbolic, momentul a fost marcat de tăierea unui trunchi de copac cu ajutorul unei unelte marca Stihl.

Fabrica din Oradea se adaugă celorlalte șapte din Germania, Austria, Elveția, SUA, Brazilia, China și Filipine. Ea va avea 700 de angajați până în 2028, în acest moment fiind angajate 135 de persoane.

