Violeta Alexandru a spus că partea bazată pe contributivitate va crește odată cu majorarea cu 14% a punctului de pensie.

”Pensiile speciale sunt compuse dintr-o parte calculată pe baza contributivității, care prin schimbarea anunțată de domnul ministru (Florin Cîțu – ministrul finanțelor) automat va crește, respectiv o parte consistentă care vine de la bugetul de stat și care în mod evident nu are niciun impact”, a spus Violeta Alexandru în cadrul ședinței de Guvern.

Pensiile sociale cresc de la 704 la 800 de lei

Orban a mai întrebat și despre pensiile sociale, iar ministrul muncii a răspuns că acestea vor crește de la 704 lei la 800 de lei.

Sumele sunt prevăzute în proiectul de rectificare de buget, care va fi adoptat astăzi de către Guvern.

Orban: Nu puteau fi majorate doar pensiile mici

Premierul a mai spus că nu se putea face o creștere diferențiată a pensiilor, astfel încât să fie majorate doar pensiile mici, nu și cele mari, deoarece s-ar fi creat o discriminare.

”Principiul care stă la baza acordării pensiilor e principiul contributivității. Nu majorăm pensiile efectiv, majorăm punctul de pensie. Dacă am face o majorare diferențiată la nivelul pensiilor, practic am crea niște nedreptăți imense și am încălca grosolan principiul contributibității”, a spus Orban.

PARTENERI - GSP.RO FOTO Noua cucerire a lui Ion Ion Țiriac e amețitoare! Cu ce star se iubește, după Ileana Lazariuc

PARTENERI - PLAYTECH.RO ȘOC! Criminalul lui Emi Pian poate scăpa de închisoare! Ce au aflat anchetatorii în timpul audierii. Detalii bombă despre filmul uciderii

HOROSCOP Horoscop 14 august 2020. Săgetătorii se pot simți neglijați, cel puțin, de prieteni, protectori sau rude