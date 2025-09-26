Consecințe imediate pentru economie, fără energia rusească

Orbán a discutat recent cu președintele Donald Trump despre energia provenit[ din Rusia. Liderul ungar i-a explicat aliatului său american că o întrerupere bruscă a importurilor energetice din Rusia ar avea consecințe grave.

„I-am spus președintelui SUA … că dacă Ungaria este deconectată de la petrolul și gazele naturale rusești, imediat, într-un minut, performanța economică a Ungariei ar scădea cu 4%”, a afirmat Orbán, citat de AP. „Ar însemna să îngenunchem economia maghiară”

În timp ce majoritatea țărilor europene au renunțat la energia rusească după invazia Ucrainei, Ungaria rămâne dependentă de aceste importuri.

Ungaria va acționa în propriul interes

Oficialii ungari susțin că este aproape imposibil să treacă la combustibili fosili din Vest din cauza constrângerilor geografice și infrastructurale. Cu toate acestea, alte țări din regiune, precum Cehia, au reușit să renunțe complet la petrolul rusesc.

Orbán, considerat liderul UE cel mai apropiat de Kremlin, a subliniat că Ungaria va acționa în propriul interes în ceea ce privește sursele de energie.

„Este clar ce este în interesul Ungariei și vom acționa în consecință”, a declarat premierul ungar, potrivit AP.

El a adăugat că Ungaria și Statele Unite „sunt țări suverane. Nu este nevoie ca vreuna dintre noi să accepte argumentele celeilalte. America își are argumentele și interesele, iar Ungaria la fel.”

Deși Trump a cerut tuturor țărilor NATO să înceteze achizițiile de petrol rusesc, Orbán rămâne ferm pe poziție. Premierul ungar consideră că renunțarea la energia rusească ar fi o «catastrofă» pentru economia țării sale.

În ciuda eforturilor UE de a reduce dependența de energia rusă, Ungaria continuă să importe petrol și gaze din Rusia. Această poziție a Budapestei creează tensiuni cu partenerii occidentali, dar Orbán pare hotărât să-și urmeze propriul drum în politica energetică.

