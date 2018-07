"Hai că au pitrocit-o mult… In 2003 când îl torpilam cu același aplomb pe Adrian Nastase, am fost chemat la audieri la Parchet fiind suspectat ca am întreținut raporturi cu minore din Republica Moldova. Presa obedienta a titrat atunci ca sunt locotentul lui Nuțu Camataru… evident ca era o făcătură ordinara menită sa ma compromită.(…) Luni voi merge la DIICOT Ploiești sa văd despre ce este vorba !

Înțeleg ca e un război total! Foarte bine, mi l-am asumat și merg mai departe! Fără mila! Fără prizonieri !" a scris Oreste Teodorescu pe facebook.

