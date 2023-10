Israelul a cerut locuitorilor din Gaza să părăsească zona nordică și a prelungit termenul de evacuare cu încă trei ore, până duminică la ora locală 13:00 (aceeași oră în România – n.r.).

„Oricum, nu au unde să se ducă”, spune dr. Roberts despre pacienții din spitalele aflate în nordul Fâșiei Gaza.

„Spitalele din sud sunt complet copleșite, iar în prezent nu există electricitate în toată Fâșia Gaza”, a adăugat șefa MSF din Marea Britanie.

Totodată, aceasta spune că spațiul va fi o problemă în regiunile din sudul Gaza.

„Există un sentiment, nu doar de disperare, ci și de panică. Nimeni nu știe dacă li se va permite să se întoarcă acasă după aceea”, a adăugat dr. Natalie Roberts.

Și Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a avertizat că ordinul de evacuare din nord poate reprezenta „o condamnare la moarte” pentru cei spitalizați, relatează The Times of Israel.

„OMS condamnă cu fermitate ordinele repetate ale Israelului de evacuare a 22 de spitale care tratează peste 2.000 de pacienți internați în nordul Fâșiei Gaza. Evacuarea forțată a pacienților și a lucrătorilor din domeniul sănătății va agrava și mai mult actuala catastrofă umanitară și de sănătate publică”, a transmis OMS printr-un comunicat.

Organizația subliniază că mutarea a 2.000 de pacienți în sudul Gaza, „unde unitățile sanitare funcționează deja la capacitate maximă și nu pot absorbi o creștere dramatică a numărului de pacienți, ar putea echivala cu o condamnare la moarte”.

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat duminică dimineață, într-o postare pe rețeaua X, fostul Twitter, că oamenii din Gaza pot folosi o rută sigură, care merge de la Beit Hanoun, în nord, spre Khan Younis, în sud, traseu despre care armata israeliană spune că nu va fi atacat între orele 10:00 și 13:00.

Residents of Gaza City and northern Gaza, in the past days, we've urged you to relocate to the southern area for your safety. We want to inform you that the IDF will not carry out any operations along this route from 10 AM to 1 PM. During this window, please take the opportunity… pic.twitter.com/JUkcGOg0yv