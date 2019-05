Organizații ale societății civile cer clasei politice să aplice cât mai repede deciziile de la referendum

”Noi considerăm că pe 26 mai 2019 poporul a exprimat foarte clar ce dorește în privința justiției și a statului de drept. În acest moment este rândul clasei politice să înțeleagă dorința extinsă a poporului, să înțeleagă că este solicitată să pună această voință în fapt de îndată și în totalitate prin măsuri clare și concrete. Dorim să evităm ca acest referendum consultativ să aibă soarta altui referendum care nu a fost niciodată pus în aplicare, deși populația s-a exprimat covârșitor în favoarea lui”, susțin organizațiile semnatare referindu-se la referendumul prin care românii au decis ca Parlamentul să nu aibă mai mult de 300 de membri.

Iordache, Nicolicea și Vâlcov puși pe lista neagră

ONG-urile susțin că voința românilor de la referndum poate fi respectată printr-un set de șase măsuri. Prima este numirea numirea unui Avocat al Poporului care să ofere ”garanțiile morale și profesionale de a proteja statul de drept împotriva unor abuzuri ale guvernului prin emiterea unor ordonanțe de urgență pe tema justiției sau, cum s-a întâmplat recent, de îngrădire a dreptului constituțional la vot”. În al doilea rând, se cere demiterea din funcțiile pe care le dețin în Parlament a deputaților Florin Iordache și Eugen Nicolicea care sunt acuzați că au condus asaltul legislativ împotriva independenței justiței, precum și demiterea din funcțiile de demnitate publică a celor condamnați în primă instanță, fiind nominalizat Darius Vâlcov.

De asemenea, se cere expurgarea din legile justiției ale prevederilor care au afectat independența sistemulu judiciar și statul de drept în cadrul unei proceduri parlamentare rapide, precum și inițierea procedurii de amendare a Constituției astfel încât să fie prevăzută explicit interdicția amistiei și grațierii pentru fapte de corupție și imposibilitatea legiferării în domeniul judiciar prin ordonanțe de urgență, cu excepția unor situații extraordinare, precum stare de urgență sau starea de război. Ultimele două solicitări legate de transpunerea deciziilor de la referndum se referă la desființarea secției speciale pentru magistrați din cadrul Parchetului General și renunțarea la modificările din Codul Penal și cel de Procedură Penală.

Modificări la legislația electorală

ONG-urile au solicitări rezultate din modul în care s-a desfășurat scrutinul. Astfel se cere demiterea celor vinovați pentru proasta organizare și demararea unor proceduri de anchetă judiciare și parlamentare pentru a determina dacă s-au produs infracțiuni în legătură cu această situație. De asemenea, se cere modificarea imediată a legislației electorale astfel încât toți alegătorii ”să aibă posibilitatea să își exercite în mod demn dreptul la vot, indiferent dacă se află în diaspora sau pe teritoriul României, atât prin suplimentarea numărului de secții cât și prin extinderea perioadei de votare pentru diaspora pe un termen rezonabil (de pilda o săptămână întreagă înainte de ziua votului în România) și prin vot prin corespondență”.

Un alt set de revendicări vizează ”măsuri de protejare și întărire a libertăților de exprimare și de asociere și sancționarea responsabililor morali pentru îngrădirea acestor libertăți în ultimii doi ani și jumătate”. Semnatarii admit însă că acestea ”excedează discuției despre operaționalizarea de îndată a rezultatelor referendumului”. Este vorba de urgentarea procedurii de dezbateri parlamentare pentru inițiativa de modificare a Constituției „Fără Penali în funcții publice”, măsuri astfel încât CNA să devină un organism eficient și imun la influențe politice, modificarea legislației privind adunările publice astfel încât să fie respectat dreptul la întruniri și la libera expresie, precum și declasificarea documentelor de la Ministerul de Interne care se referă la protestul din 10 august.

Termene fixate la câteva săptămâni

”Vă reamintim că acum clasa politica are obligația morală de a întreprinde acțiuni concrete și de substanță, într-un orizont de timp măsurabil în săptămâni, pentru a transpune în lege voința poporului așa cum a fost exprimată în cadrul referendumului din 26 Mai!”, se arată în finalul scrisorii.

Asociațiile semnatare ale scrisorii sunt: #activAG Pitești, Acțiunea Civică Galați, Alba Iulia Civică, Asociația Bihorul Civic, Asociația Platforma România 100, Asociația Make a Point, Asociația Voci pentru Democrație și Justiție – VeDem Just, Asociația Aradul Civic, Brasovul Civic, Canada Save Roșia, Centrul Roman de Politici Europene, Centrul pentru Inovare Publică, Corupția Ucide, Cuza Vrea Dreptate Iași, Diaspora Franța solidară cu România, Diaspora Împreună suntem România, Diaspora Milano,Eu Ro Aleg 2.0, Freedom House, Romania, Geeks For Democracy, Grup Civic CETĂȚEAN IMPLICAT, Inițiativa România, Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei, Rădăuțiul Civic, Reactiv Brașov, Reset, Rezist Berlin, Rezist Bilbao, Rezist Budapesta, Rezist Dublin, Rezistenta din Diaspora, Rezist Galați, Rezist Iași, Rezist in Bacau, Rezist Ingolstadt. Și eu sunt din România, Rezist Lyon, Rezist Marseille, #Rezist Milano, Rezist WMW, #REZISTENȚA, Ștafeta Steagului U.E, Umbrela Anticorupție Cluj și Vă Vedem din Iași.

