Ovidiu Ţăndărică reacționează și el la prezența trupei Phoenix la nunta lui George Simion. Mesaj pentru Nicu Covaci

Prezența formaţiei lui Nicu Covaci la nunta de sâmbătă a lui George Simion a stârnit azi nemulțumirea lui Josef Kappl, fost compozitor și chitarist bass al Phoenix, care a declarat public: „Mi-e rușine de rușinea lui!”.

Ovidiu Lipan, fost basist în trupa Phoenix şi coleg cu Kappl în „Pasărea Rock”, a declarat pentru Libertatea că „Nicu (Covaci – n.r.) are şi el o vârstă (75 de ani – n.r.). Până acum, spunea că el nu cântă la nunţi şi la toate alea, acuma văd că şi-a schimbat părerea. Am citit şi m-am amuzat”, mărturiseşte, râzând, Ovidiu Lipan.

Nicu Covaci: „Nu știu dacă e nuntă sau înmormântare”

„Nu am nicio părere despre asta”, spune Ovidiu Lipan, „el trebuie să ştie ce face. Eu chiar l-am sfătuit pe Nicu să fie atent cu imaginea. Am înţeles că e o nuntă politică, pentru că aşa a spus Simion la televizor, că e totuşi politică adunarea. Dacă Nicu Covaci doreşte să se asocieze cu asta, de ce nu? Este libera alegere a fiecăruia în viaţă. O avea el o strategie!”, spune Lipan, râzând.

Lipan: „Şi marii sculptori, în antichitate, primeau bani”

„Eu aş fi fost mai atent”, spune fostul baterist al trupei Phoenix, „dar dacă el a spus că e de acord să cânte şi la nunţi, şi la înmormântări, înseamnă că e conştient şi că poate să cânte oriunde.”

Ovidiu Lipan precizează că, „până la urmă, şi marii sculptori, în antichitate, primeau bani de la regi, de la papă sau de la alţii, ca să facă lucrări, că din asta trăieşte un artist, până la urmă. Dar este alegerea fiecăruia. Fiecare, cu karma lui şi cu drumul lui în viaţă.”

Lipan: „La vârsta asta, poate să-şi permită să facă ce vrea”

Fostul membru al trupei Phoenix spune că nu are nimic să-i reproşez lui Nicu Covaci, „am ieşit din grup de multă vreme şi nu mai am nicio legătură… Aşa că sunt în afara subiectului”.

Acum, spune celebrul baterist, el are acum propriile proiecte muzicale: a terminat de filmat un videoclip pentru o piesă nouă şi urmează să plece într-un turneu în America, după ce a fost cu trupa „Pasărea Rock” în Canada.

„«Pasărea Rock» fiind Baniciu, Kappl, Lipan, adică trei sferturi din trupa Phoenix, din perioada aceea”, precizează Ovidiu Lipan. „Avem diferite proiecte, care ne fac plăcere. Eu cânt unde-mi face plăcere şi cu oameni care îmi fac plăcere”. Inclusiv la nunţi? „Nu, n-am cântat la nunţi, partea asta n-am avut-o”, râde Ţăndărică. „Dar fiecare cu părerea lui, cu ce vrea să facă în viaţa lui. Poate să sară şi într-o piscină fără apă, fiecare să facă ce vrea, dacă-i face plăcere. La vârsta asta, poate să-şi permită să facă ce vrea.”

Despre reunirea Phoenix: „Să vedem ce gânduri are Covaci”

În această toamnă, e programat un turneu aniversar pentru a celebra 60 de ani de la înființarea Phoenix, formației care a marcat istoria rock-ului românesc.

„Se preconiza un eveniment, un turneu cu cinci concerte în ţară, în formula de aur, un concert de adio cu noi, cu Kappl, cu mine, cu Baniciu”, spune Ovidiu Lipan.

Josef Kappl a fost categoric: „Adio, reunire! Cu mine, NU!”, dar Țăndărică încă mai analizează: „Să vedem ce gânduri mai are Nicu Covaci… Noi am zis să creăm un mister, o aşteptare din partea publicului, dar dacă el cântă şi la nunţi şi la înmormântări, nu cred că mai are sens”.

