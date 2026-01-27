Prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită

Potrivit ordonanței adoptate de Guvern, prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită.

Angajatorul va suporta plata indemnizației pentru zilele 2–6, iar din ziua a 7-a până la vindecare plata va fi asigurată din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS).

Măsura este temporară și se aplică în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027.

Executivul a introdus și un mecanism temporar de control al concediilor medicale. Casele de Asigurări de Sănătate pot verifica:

documentele medicale care au stat la baza acordării concediului

durata și corectitudinea completării certificatelor

concordanța dintre diagnostic și recomandările medicale

Dacă sunt constatate nereguli, pacientul poate pierde indemnizația de concediu medical.

Pacienții cronici cer să fie exceptați

Reprezentanții pacienților spun că măsura lovește direct în cei care au nevoie reală de concediu medical.

„Este jenant, este jignitor, alții fac greșeli și tu mă penalizezi pe mine. Nu este corect și este o umilință adusă pacienților până la urmă cu acea zi de concediu”, a afirmat anterior Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România, pentru Libertatea.

Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC), spune că pacienții cronici ar trebui exceptați de la această regulă, potrivit News.

„Vorbim de pacienţi care de multe ori trebuie să meargă cel puţin o dată pe lună la spital sau o dată la trei luni pentru investigaţii, tratament sau pentru diverse servicii medicale şi atunci ei vor fi primii care vor fi taxaţi, chiar dacă înţelegem că discuţia se doreşte a elimina cât mai mult din acele concedii medicale fictive. ”, explică el.

Ministrul Sănătăţii a discutat luni, 26 ianuarie, cu asociaţiile de pacienţi legat de această problemă.

Alexandru Rogobete a propus ca pacienţii cronici care au nevoie de internare periodic să fie scutiţi de aplicarea noii legislaţii care prevede scăderea cu o zi a plăţii asigurate de CNAS pentru concediile medicale, a precizat Radu Gănescu.

„Ca propunere, d-nul ministru a venit cu ideea de a găsi soluţii pentru acele persoane care îşi iau concedii repetitiv, ştiind cu toţii că pacienţii cronici trebuie să-şi ia concediu repetitiv în decursul unui an, să putem să nu-I taxăm pentru neplata acelei prime zile de concediu pentru că aceşti oameni chiar au nevoie să meargă la spital. ”, a adăugat Radu Gănescu.

Asociațiile de pacienți propun o delimitare clară între boala acută și boala cronică, astfel încât pacienții cronici să beneficieze de aceleași drepturi și să nu fie penalizați pentru nevoia lor constantă de îngrijire.

„Pacienții cronici care sunt în programe naționale și au nevoie permanent de investigații și tratament ar trebui să aibă această scutire la prima zi de concediu medical”, spune Rosalina Lăpădatu, președintele Asociației Pacienților cu Boli Autoimune.

Timp limitat pentru Ministerul Sănătății

Deși ministrul Alexandru Rogobete a fost de acord că pacienții cronici ar trebui să fie exceptați de la noua regulă care prevede că prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită, timpul pe care îl are pentru a corecta Ordonanța de Urgență este scurt.

„Într-adevăr, să vedem cât de repede se poate implementa având în vedere că Ordonanţa de Urgenţă specifică intrarea în vigoare la 1 februarie. Am spus faptul că trebuie găsită o soluţie pentru aceşti pacienţi şi că nu trebuie taxaţi pentru că nevoia lor este una importantă de a merge la medic, nu să-i descurajăm să nu meargă la medic.”, a subliniat Radu Gănescu.

„De la 1 februarie se aplică Hotărârea de Guvern, timpul lăsat la dispoziţie a fost foarte scurt, Ministerul Sănătăţii trebuie să identifice ce acte normative trebuie să modifice astfel încât să intre în vigoare de la 1 februarie. Problema este că şi dacă se modificau actele normative aşa cum am propus şi s-a discutat astăzi, modelele de concedii medicale sunt tot cele vechi şi până tipăreşte Casa altele o să cam fie complicat”, a punctat și Rosalina Lăpădatu.

„Pacienții ajung internați doar ca să ridice consumabile”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a recunoscut disfuncționalitățile din sistem.

„Am căutat împreună soluții pentru situațiile în care regulile au ajuns să funcționeze împotriva pacientului, nu în favoarea lui. Un exemplu concret este spitalizarea de zi pentru pacienții cu diabet, utilizată doar pentru ridicarea consumabilelor pentru pompe și senzori de insulină. Oameni care vin cu bilet de trimitere, sunt internați pentru o zi și petrec ore întregi pe holurile spitalelor pentru o procedură strict administrativă.”, a scris ministrul Sănătății, după întâlnirea cu asociațiile de pacienți.

Acesta susține eliminarea spitalizării de zi acolo unde nu există un act medical real și trecerea la eliberarea tratamentelor și consumabilelor în circuit deschis.

„Asta nu înseamnă îngrijire medicală. Înseamnă birocrație care consumă timp, energie și încredere. Soluția este logică și simplă: eliberarea senzorilor și a consumabilelor în circuit deschis, cu intervenția medicului acolo unde actul medical o cere.”

Pacienții spun că acest lucru ar ajuta și la scăderea numărului de concedii medicale.

„Noi credem că odată cu externalizarea, să nu mai fie aceste achiziţii pe spital, să fie posibil doar cu o reţetă să mergi la farmacia din colţul blocului de domiciliu şi să-ţi iei tratamentul, cumva am scădea şi concediile, pentru că nu vrem să ne luăm concedii că nu avem noi ce face, ne pierdem o zi la spital, dar dacă aş avea posibilitatea să nu mai merg la spital şi doar să merg la farmacie să-mi iau reţeta, prescripţia respectivă, asta pot face şi după program şi ne-ar ajuta pe toţi.”, a adăugat Radu Gănescu, președintele COPAC.

Ministrul a discutat cu pacienții și despre codurile de boală şi „modul rigid în care sunt aplicate astăzi în reguli administrative”.

„Clasificările sunt necesare, dar nu trebuie să creeze diferențe nejustificate între pacienți. În practică, trebuie să conteze nevoia reală de îngrijire. De aceea, susțin o abordare mai coerentă și mai simplă: delimitare clară între boala acută și boala cronică, iar afecțiunile cronice să fie tratate unitar, cu aceleași reguli și aceleași drepturi. Un punct important este și eliminarea biletului de trimitere pentru spitalizarea de zi în cazul pacienților cronici deja diagnosticați și monitorizați, inclusiv în boli grave precum scleroza multiplă. Acolo unde nu aduce valoare medicală, această etapă trebuie eliminată.”, a adăugat Alexandru Rogobete.

„Schimbările de sistem nu se fac peste noapte. Se fac etapizat, cu reguli clare: proceduri mai simple, registre funcționale, mai puțină alergătură pentru pacient și mai mult timp pentru îngrijire reală. Când regulile nu mai servesc pacientului, ele trebuie corectate, cu echilibru și decizii asumate.”, a concluzionat ministrul Sănătății.

Până atunci, pacienții cronici rămân prinși între birocrație, concedii medicale și drumuri periodice la spital, adesea doar pentru acte administrative.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE