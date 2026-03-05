Bilanțul distrugerilor și reacția UNESCO

Conform agențiilor iraniene de presă ISNA și Mehr, atacul din zona Pieței Arag, situată în sudul Teheranului (în zona tampon a sitului istoric), a provocat avarii vizibile.

Suflul exploziilor a distrus ferestre, uși și a afectat delicatele decorațiuni din oglindă ale complexului.

UNESCO a confirmat oficial că palatul a fost lovit de resturi și de unda de șoc.

Damage at UNESCO-listed Golestan Palace in Tehran after US-Israeli attacksIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

Într-o declarație, organizația a reamintit cu fermitate că monumentele culturale beneficiază de protecție strictă sub incidența dreptului internațional, făcând trimitere la Convenția de la Haga din 1954 și la Convenția Patrimoniului Mondial din 1972.

Un simbol al puterii și al fuziunii culturale

Palatul Golestan (tradus drept „Palatul Florilor”) nu este doar fosta reședință imperială a șahilor, ci o cronică vie a istoriei Iranului. Reprezentând reședința oficială a dinastiei Qajar, complexul este o fuziune rară între meșteșugul tradițional persan și influențele arhitecturale europene.

Primele fortificații ale locului datează din secolul al XVI-lea, din timpul dinastiei Safavide (sub domnia lui Shah Abbas I). Dezvoltarea sa a continuat în secolul al XVIII-lea, dar a devenit cu adevărat centrul puterii abia când Agha Mohammad Khan Qajar a stabilit capitala la Teheran.

Personalitatea care și-a pus cel mai mult amprenta asupra arhitecturii a fost Naser al-Din Shah (1848–1896).

Fascinat de Occident, el a ordonat reconstrucția unor secțiuni pentru a imita palatele europene, precum Versailles. Așa a apărut Edificiul Soarelui (Shams-ol-Emareh), la acea vreme cea mai înaltă clădire din oraș.

Deși regii din dinastia Pahlavi și-au mutat reședința în alte palate, Golestan a rămas scena principală pentru ceremoniile de stat, găzduind încoronările lui Reza Shah (1925) și Mohammad Reza Pahlavi (1967).

După Revoluția Islamică din 1979, complexul a fost transformat în muzeu național, primind recunoașterea UNESCO în anul 2013.

Palatul Golestan este în prezent muzeu și reședință oficială ai înalților oaspeți ai statului iranian.

Capodoperele arhitecturale aflate în pericol

Complexul adăpostește elemente de o valoare inestimabilă, acum vulnerabile din cauza conflictului:

  • Tronul de Marmură (Takht-e Marmar): O terasă deschisă impresionantă, decorată cu email, oglinzi și sculpturi realizate din faimoasa marmură de Yazd.
  • Sala Oglinzilor (Talar-e Ayeneh): O încăpere legendară, renumită pentru mozaicul detaliat din fragmente de oglindă care creează iluzia unei reflexii infinite.
  • Turnurile Vântului (Emarat-e Badgir): O capodoperă a ingineriei persane antice, un sistem ecologic conceput special pentru a capta briza și a răcori natural interiorul palatului în timpul verilor toride.

În total, complexul este alcătuit din 17 palate, muzee și galerii împodobite cu mozaicuri.

    Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
    ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
    Urmărește cel mai nou VIDEO
    Prețul gazelor rămâne plafonat la 0,31 lei/kWh până în primăvara anului 2027, în România
    Comentează
    Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
    Comentează

    Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

    Parteneri
    Vedeta a murit în urmă cu scurt timp într-un accident, iar tatăl ei s-a sinucis imediat ce a aflat vestea cutremurătoare! Primele informații sunt pur și simplu greu de citit!
    Viva.ro
    Vedeta a murit în urmă cu scurt timp într-un accident, iar tatăl ei s-a sinucis imediat ce a aflat vestea cutremurătoare! Primele informații sunt pur și simplu greu de citit!
    A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză. Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
    Unica.ro
    A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză. Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
    Exemplu de eleganță! Cum a apărut Deva Cassel, fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Tânăra a cucerit cu ținuta ei. Foto
    Elle.ro
    Exemplu de eleganță! Cum a apărut Deva Cassel, fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Tânăra a cucerit cu ținuta ei. Foto
    gsp
    Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
    GSP.RO
    Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
    „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
    GSP.RO
    „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
    Parteneri
    ADIO, 50 KG! “Aveam aproape 170 kg, m-am panicat!” Alimentul de care nu s-a atins Micutzu 8 luni e consumat prea mult de români!
    Libertateapentrufemei.ro
    ADIO, 50 KG! “Aveam aproape 170 kg, m-am panicat!” Alimentul de care nu s-a atins Micutzu 8 luni e consumat prea mult de români!
    ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
    Avantaje.ro
    ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
    De la puștoaica remarcată la „Românii au talent”, la marea câștigătoare Eurovision 2026: parcursul uimitor al Alexandrei Căpitănescu, tânăra care a bifat toate marile show-uri de talente din România
    Tvmania.ro
    De la puștoaica remarcată la „Românii au talent”, la marea câștigătoare Eurovision 2026: parcursul uimitor al Alexandrei Căpitănescu, tânăra care a bifat toate marile show-uri de talente din România

    Alte știri

    Prețul gazelor rămâne plafonat la 0,31 lei/kWh până în primăvara anului 2027, în România
    Știri România 15:43
    Prețul gazelor rămâne plafonat la 0,31 lei/kWh până în primăvara anului 2027, în România
    Român, spion pentru serviciile ucrainene, condamnat la 15 ani de închisoare într-o colonie penală de maximă securitate în Rusia
    Știri România 15:30
    Român, spion pentru serviciile ucrainene, condamnat la 15 ani de închisoare într-o colonie penală de maximă securitate în Rusia
    Parteneri
    Cel mai complex nod de autostradă prinde contur. „Va avea numeroase poduri, pasaje și chiar viaducte, pe trei niveluri”
    Adevarul.ro
    Cel mai complex nod de autostradă prinde contur. „Va avea numeroase poduri, pasaje și chiar viaducte, pe trei niveluri”
    Soția lui Călin Georgescu și-a radiat PFA-ul care a luat 40.000 lei de la o firmă implicată în exportul de motorină în Transnistria. Tranzacția, investigată de ANAF
    Fanatik.ro
    Soția lui Călin Georgescu și-a radiat PFA-ul care a luat 40.000 lei de la o firmă implicată în exportul de motorină în Transnistria. Tranzacția, investigată de ANAF
    Atenție la grapefruit dacă luați aceste medicamente
    Financiarul.ro
    Atenție la grapefruit dacă luați aceste medicamente
    Superliga.ro (P)
    Schimbarea antrenorului, între inspirație și eșec
    Schimbarea antrenorului, între inspirație și eșec
    „Înapoi la primii pași”, episodul 4: Țicu, de la calvar la „renaștere”
    „Înapoi la primii pași”, episodul 4: Țicu, de la calvar la „renaștere”
    Parteneri
    Charlize Theron, apariție superbă la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Cum arată ținuta elegantă și sexy pe care a purtat-o la eveniment. Foto
    Elle.ro
    Charlize Theron, apariție superbă la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Cum arată ținuta elegantă și sexy pe care a purtat-o la eveniment. Foto
    Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
    Unica.ro
    Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
    Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
    Viva.ro
    Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

    Monden

    Ce se întâmplă în noul sezon Tătuțu’. Premiera serialului de la PRO TV are loc în această seară
    Stiri Mondene 15:10
    Ce se întâmplă în noul sezon Tătuțu’. Premiera serialului de la PRO TV are loc în această seară
    Cum a apărut Andreea Bălan pe scena finalei Eurovision România 2026: „Am făcut super show! TVR e acasă pentru mine”
    Stiri Mondene 14:41
    Cum a apărut Andreea Bălan pe scena finalei Eurovision România 2026: „Am făcut super show! TVR e acasă pentru mine”
    Parteneri
    Turul casei cu Laura Cosoi! Vedeta a deschis ușile locuinței sale: Cum arată dormitorul și camera de joacă ce au creat o adevărată dezbatere în online
    TVMania.ro
    Turul casei cu Laura Cosoi! Vedeta a deschis ușile locuinței sale: Cum arată dormitorul și camera de joacă ce au creat o adevărată dezbatere în online
    Cât a plătit o româncă pe trei bilete pentru a se întoarce din Dubai
    ObservatorNews.ro
    Cât a plătit o româncă pe trei bilete pentru a se întoarce din Dubai
    Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
    Libertateapentrufemei.ro
    Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
    Parteneri
    Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
    GSP.ro
    Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
    Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
    GSP.ro
    Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
    Parteneri
    Ministrul Energiei: Românii să ignore notificările primite de la furnizorii de gaze. Facturile vor rămâne plafonate de la 1 aprilie
    Mediafax.ro
    Ministrul Energiei: Românii să ignore notificările primite de la furnizorii de gaze. Facturile vor rămâne plafonate de la 1 aprilie
    Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
    StirileKanalD.ro
    Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
    Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
    Wowbiz.ro
    Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
    Promo
    Buget mai mare pentru Erasmus+
    Advertorial
    Buget mai mare pentru Erasmus+
    Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
    Advertorial
    Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
    Parteneri
    Ce se întâmplă cu apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai, de la etajul 62, pe care a plătit șase milioane de euro?: ”Nu mai e ce a fost”
    Wowbiz.ro
    Ce se întâmplă cu apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai, de la etajul 62, pe care a plătit șase milioane de euro?: ”Nu mai e ce a fost”
    Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
    Redactia.ro
    Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
    Războiul din Iran escaladează în Orientul Mijlociu. Azerbaidjanul a fost bombardat cu drone în această dimineață
    KanalD.ro
    Războiul din Iran escaladează în Orientul Mijlociu. Azerbaidjanul a fost bombardat cu drone în această dimineață

    Politic

    Oana Țoiu, răspuns acid pentru Victor Ponta, care acuză că fiicei sale i-a fost blocată îmbarcarea într-un autocar spre Oman: „Avem anumite criterii”
    Politică 15:46
    Oana Țoiu, răspuns acid pentru Victor Ponta, care acuză că fiicei sale i-a fost blocată îmbarcarea într-un autocar spre Oman: „Avem anumite criterii”
    Ce spune Nicușor Dan despre protecția nucleară franceză. Președintele Poloniei afirmă că sunt „mișcări nervoase” din partea lui Macron
    Politică 14:25
    Ce spune Nicușor Dan despre protecția nucleară franceză. Președintele Poloniei afirmă că sunt „mișcări nervoase” din partea lui Macron
    Parteneri
    Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
    ZiaruldeIasi.ro
    Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
    Ultimele informaţii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Am discutat acum câteva zile!” Când revine pe bancă. Exclusiv
    Fanatik.ro
    Ultimele informaţii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Am discutat acum câteva zile!” Când revine pe bancă. Exclusiv
    Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
    Spotmedia.ro
    Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului