Bilanțul distrugerilor și reacția UNESCO

Conform agențiilor iraniene de presă ISNA și Mehr, atacul din zona Pieței Arag, situată în sudul Teheranului (în zona tampon a sitului istoric), a provocat avarii vizibile.

Suflul exploziilor a distrus ferestre, uși și a afectat delicatele decorațiuni din oglindă ale complexului.

UNESCO a confirmat oficial că palatul a fost lovit de resturi și de unda de șoc.

Într-o declarație, organizația a reamintit cu fermitate că monumentele culturale beneficiază de protecție strictă sub incidența dreptului internațional, făcând trimitere la Convenția de la Haga din 1954 și la Convenția Patrimoniului Mondial din 1972.

Un simbol al puterii și al fuziunii culturale

Palatul Golestan (tradus drept „Palatul Florilor”) nu este doar fosta reședință imperială a șahilor, ci o cronică vie a istoriei Iranului. Reprezentând reședința oficială a dinastiei Qajar, complexul este o fuziune rară între meșteșugul tradițional persan și influențele arhitecturale europene.

Primele fortificații ale locului datează din secolul al XVI-lea, din timpul dinastiei Safavide (sub domnia lui Shah Abbas I). Dezvoltarea sa a continuat în secolul al XVIII-lea, dar a devenit cu adevărat centrul puterii abia când Agha Mohammad Khan Qajar a stabilit capitala la Teheran.

Personalitatea care și-a pus cel mai mult amprenta asupra arhitecturii a fost Naser al-Din Shah (1848–1896).

Fascinat de Occident, el a ordonat reconstrucția unor secțiuni pentru a imita palatele europene, precum Versailles. Așa a apărut Edificiul Soarelui (Shams-ol-Emareh), la acea vreme cea mai înaltă clădire din oraș.

Deși regii din dinastia Pahlavi și-au mutat reședința în alte palate, Golestan a rămas scena principală pentru ceremoniile de stat, găzduind încoronările lui Reza Shah (1925) și Mohammad Reza Pahlavi (1967).

După Revoluția Islamică din 1979, complexul a fost transformat în muzeu național, primind recunoașterea UNESCO în anul 2013.

Palatul Golestan este în prezent muzeu și reședință oficială ai înalților oaspeți ai statului iranian.

Capodoperele arhitecturale aflate în pericol

Complexul adăpostește elemente de o valoare inestimabilă, acum vulnerabile din cauza conflictului:

Tronul de Marmură (Takht-e Marmar): O terasă deschisă impresionantă, decorată cu email, oglinzi și sculpturi realizate din faimoasa marmură de Yazd.

Sala Oglinzilor (Talar-e Ayeneh): O încăpere legendară, renumită pentru mozaicul detaliat din fragmente de oglindă care creează iluzia unei reflexii infinite.

Turnurile Vântului (Emarat-e Badgir): O capodoperă a ingineriei persane antice, un sistem ecologic conceput special pentru a capta briza și a răcori natural interiorul palatului în timpul verilor toride.

În total, complexul este alcătuit din 17 palate, muzee și galerii împodobite cu mozaicuri.

