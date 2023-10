Alerta de marți a fost primită în același loc și „nu este tratată cu lejeritate”, a declarat pentru AFP o sursă apropiată situației.

Evacuarea vizitatorilor era aproape completă în jurul orei locale 13:15 (14:15 ora României – n.r.), iar „geniștii vor lucra după ce palatul va fi complet evacuat”, a declarat o sursă din cadrul poliției pentru agenția de presă franceză.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, fostul Twitter, reprezentanții instituției au transmis că „din motive de securitate, Palatul Versailles îşi evacuează vizitatorii şi îşi închide porţile pentru astăzi”.

