Decizia a fost luată în urma unor „amenințări cu bombă”, a declarat o sursă din cadrul poliției franceze pentru TF1.

Imaginile difuzate de televiziuni și pe rețelele de socializare arată cum oamenii ies din celebrul muzeu, într-una dintre cele mai aglomerate zile ale săptămânii.

Visitors are being evacuated from the Louvre Museum in Paris after a bomb threat