Cercetătorii au descoperit că planeta dispune de un fel de «termostat» natural, care reușește să îngroape cantități uriașe de dioxid de carbon sub fundul oceanelor. Acest proces este atât de eficient încât ar putea elimina emisiile de carbon produse de om în decurs de 100.000 de ani.

Potrivit studiului, acest mecanism este mult mai rapid decât un alt „termostat” identificat anterior, care are nevoie de 500.000 până la un milion de ani pentru a fixa carbonul.

Andy Ridgwell, profesor de geologie la Universitatea din California, Riverside, și coautor al studiului, a explicat pentru Live Science că, având ambele mecanisme în funcțiune, următoarea epocă de gheață ar putea să înceapă la timp, în ciuda schimbărilor climatice actuale.

Impactul asupra schimbărilor climatice

Cu toate acestea, noul „termostat” nu va proteja generațiile actuale de efectele încălzirii globale.

„Acest lucru nu înseamnă că vom fi în siguranță față de încălzirea globală în următorii 100 sau chiar 1.000 de ani”, a subliniat Dominik Hulse, matematician și geochimist la Universitatea Bremen din Germania, coautor al studiului, pentru Live Science.

Mecanismul feedback-ului de silicat

De-a lungul decadelor, oamenii de știință au teoretizat despre capacitatea Pământului de a-și regla clima pe termen lung.

În anii 1980, cercetătorii au propus un mecanism numit feedback de silicat, care implică interacțiunea dintre ploaie, dioxidul de carbon din atmosferă și rocile de silicat. CO2-ul din aer reacționează cu rocile, dizolvându-le și formând compuși care ajung în oceane, unde se transformă în calcar și cretă, fiind astfel stocat pentru milioane de ani.

Acest proces acționează ca un termostat: cu cât nivelul de CO2 este mai mare, cu atât Pământul devine mai cald, intensificând ciclul apei și accelerând feedback-ul de silicat.

În consecință, mai mult CO2 este absorbit, iar nivelurile atmosferice scad.

„Dacă se face prea frig și nivelul de CO2 este prea scăzut, atunci termostatul consumă prea puțin CO2 în comparație cu procesul de eliberare constantă de CO2 din manta, prin erupții vulcanice și alte procese ale magmei”, a explicat Ridgwell pentru Live Science.

Limitările feedback-ului natural

Totuși, acest mecanism are limite. Feedback-ul de silicat este extrem de lent, necesitând până la un milion de ani pentru a reechilibra nivelurile de CO2 după o perturbare semnificativă.

Această lentoare face ca mecanismul să nu poată explica anumite evenimente climatice, cum ar fi ciclurile glaciare și interglaciare ale Pământului, care implică schimbări masive ale nivelurilor de CO2 și ale temperaturii la fiecare 100.000 de ani, a mai menționat Ridgwell.

