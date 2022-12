„Cu tristețe vă informăm că Papa emerit, Benedict al XVI-lea, s-a stins din viață astăzi, la ora 9:34, în Mănăstirea Mater Ecclesiae din Vatican. Informații suplimentare vor fi furnizate în cel mai scurt timp posibil. De luni dimineața, 2 ianuarie 2023, trupul Papei Emerit se va afla în Bazilica Sfântul Petru pentru ca credincioșii să își poată lua rămas bun.”, a transmis Vaticanul.

Cine a fost Papa Benedict al XVI-lea

Retras din fruntea Vaticanului în 2013, Papa emerit Benedict al XVI-lea a povestit, într-un interviu, ce anume l-a deranjat cel mai mult în timpul celor 8 ani de mandat: „vizitele politice”.

Fostul suveran pontif a vorbit despre motivele din spatele demisiei, despre controversele din timpul mandatului său, dar și despre copilăria sa într-un dialog cu jurnalistul și scriitorul german Peter Seewald, publicat în volumul „Last testament: In his own words” (2017) – (Ultimul Testament: Cu propriile sale cuvinte – n.a.).

Papa Benedict al XVI-lea s-a născut sub numele de Joseph Ratzinger la 16 aprilie 1927, în comuna bavareză Marktl din Germania. În 2005, a fost ales ca succesor al Papei Ioan Paul al II-lea, fiind primul papă german ales în această funcție după aproape 500 de ani.

În copilărie era alintat „Josepherl”, nu lipsea de la liturghie și spune că nu s-a îndoit niciodată de credința lui: „Pentru mine, lumea credinței era clădită pe baze foarte ferme și sigure”.

Elev silitor

O influență puternică asupra tânărului Joseph a avut-o tatăl acestuia – de profesie polițist, fiu de fermier, despre care spunea că era pios, deși critica pe alocuri conducerea Bisericii Catolice.

Ca școlar și ca student s-a remarcat drept silitor și bun cunoscător al limbilor latină, greacă și ebraică. La 14 ani, traducea deja texte bisericești din latină și greacă, activitate pe care o considera un prilej de „distracție”.

A mai studiat în școală italiana și franceza, iar despre engleză susține că a învățat-o după discuri de vinil, fără să o stăpânească însă foarte bine.

„Pare că știu la fel de multe limbi ca Dumnezeu, dar nu e cazul” – Papa emerit Benedict al XVI-lea:

Șoapte despre tragedia evreilor

Adolescența fostului papă s-a suprapus cu Al Doilea Război Mondial și cu accederea la putere a lui Hitler. O perioadă în care, potrivit evocărilor sale, a fost nevoit să se retragă de la seminar și să învețe acasă, și-a văzut tatăl umblând să ceară de mâncare pe la fermele din zonă și auzea, pe la colțuri, șoapte despre tragedia îndurată de evrei.

În același timp, eram convinși că regimul nazist nu avea să dureze prea mult. Tata era sigur de asta. Credeam că războiul se va termina rapid, fiindcă eram convinși că Franța și Anglia sunt mai puternice decât naziștii. Papa emerit Benedict al XVI-lea:

Profesor de teologie

În 1946, a fost admis la Universitatea din Munchen, la studii de teologie, călcând astfel pe urmele fratelui său mai mare, Georg. “Ne țineam aproape unul de celălalt”, povestea Papa Ratzinger, arătând că purta îndelungate conversații teologice cu fratele său.

Vocația pentru preoție a venit natural, ca o maturizare, și nu în urma vreunei revelații, spune el. La scurtă vreme după încheierea studiilor, își începe cariera didactică la Bonn, unde este însoțit de sora lui, Maria, care avea să-l urmeze aproape întreaga viață. În memoriile sale, scria că primul semestru la Bonn a fost ca “o lună de miere”.

A fost profesor de teologie timp de 20 de ani la mai multe universități din Germania. În 1977, după parcurgerea mai multor trepte în Biserica Catolică, a devenit cardinal.

Al 256-lea papă

În 2005, a oficiat slujba de înmormântare a Papei Ioan Paul al II-lea. Iar despre alegerea sa ca cel de-al 256-lea papă spune că l-a luat „prin suprindere”. Avea 78 de ani.

Povestea că nu a crezut că va fi ales până în ultima clipă. După cum mărturisește în „Ultimul testament”, chiar s-a gândit să refuze. Dar i s-a părut că acest gest era unul necuvenit: „Știam, pur și simplu, că nu pot spune nu.”

Controversa

În ianuarie 2022, un raport redactat de firma de avocatură germană Westpfahl Spilker Wastl și comandat de Biserica Catolică a ajuns la concluzia că, în timp ce era cardinal, Joseph Ratzinger ar fi omis să ia măsuri împotriva clericilor în patru cazuri de presupuse abuzuri sexuale împotriva minorilor, în perioada 1977-1982.

Acesta a negat acuzațiile, dar, în februarie 2022, a recunoscut că au existat anumite erori în felul în care au fost tratate cazurile de abuz sexual în perioada în care era arhiepiscop de Munchen, dar a negat în continuare acuzațiile îndreptate asupra sa.

“Am avut mari responsabilități în Biserica Catolică. Cu atât mai mare este durerea mea pentru abuzurile și erorile care au avut loc în aceste diferite locuri în timpul mandatului meu”, a spus el, potrivit Reuters.

Abdicarea

La opt ani de la alegerea sa, a decis să renunțe la mandat, invocând probleme de sănătate.

A fost primul papă care a abdicat în aproape 600 de ani, de când Papa Grigore al XII-lea a fost forțat să abdice în 1415. Ultimul papă care a demisionat voluntar a fost Celestin al V-lea, în 1294.

Papa Benedict al XVI-lea și-a anunțat retragerea pe 11 februarie 2013. Avea 85 de ani.

Întrebat ce i-a displăcut cel mai tare în timpul mandatului său, Papa Ratzinger n-a stat pe gânduri : „vizitele politice”.

„Mă gândesc că se va sfârși”

În același volum, el a vorbit și despre pregătirea sa pentru momentul final: “Din timp în timp, mă gândesc că se va sfârși. Încerc să fiu pregătit pentru asta și, mai presus de orice, să mă mențin prezent”.

Întrebat, la finalul dialogului, ce reprezintă Dumnezeu pentru el, fostul suveran pontif explică:

Îmi devine din ce în ce mai clar că Dumnezeu nu este, să zicem, o putere îndepărtată, care conduce; este, mai degrabă, dragoste și mă iubește și pe mine – drept urmare, viața ar trebui ghidată de El, de această putere numită dragoste. Papa emerit Benedict al XVI-lea:

