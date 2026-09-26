Peste 80.000 de tineri s-au adunat vineri seara, 25 septembrie 2026, pe Stade de France din Saint-Denis, în nordul Parisului, pentru a-și celebra credința în cadrul unei vigilii alături de Papa Leon, liderul Bisericii Catolice.

Evenimentul, marcat de momente de muzică gospel și creștină contemporană, a fost apogeul primei zile a vizitei de patru zile a pontifului în Franța, potrivit France 24.

Tinerii, entuziasmați de vizita Papei

Entuziasmul mulțimii a atins cote maxime când Papa a intrat în stadion în faimosul său papamobil, făcând un tur al arenei. „Leo al XIV-lea! Leo al XIV-lea!” a răsunat din miile de voci tinere, creând o atmosferă electrizantă.

„Pentru Papa, pentru Dumnezeu, faceți gălăgie!” au strigat participanții, transformând evenimentul într-un spectacol aproape asemănător unui concert de rock.

Program încărcat pentru Papa

Vizita Papei Leo al XIV-lea în Franța a început în dimineața zilei de vineri, 25 septembrie, cu o întâlnire la Palatul Elysée, urmată de o vizită la sediul UNESCO din Paris și de conducerea rugăciunii vespere la Catedrala Notre-Dame.

Seara, însă, atenția s-a mutat pe Stade de France, unde tinerii au început să se adune încă de la ora 17.00, așteptând cu nerăbdare momentul de rugăciune alături de Suveranul Pontif.

Înainte ca Papa să ia cuvântul, publicul a asistat la o serie de tablouri care au evocat viețile unor sfinți francezi precum Thérèse de Lisieux, Charles de Foucauld și Bernadette Soubirous. Spectacolul s-a încheiat cu focuri de artificii, iar mulțimea a izbucnit în ovații, scandând „Leo, Leo”, în timp ce Papa răspundea cu zâmbete și gesturi de salut.

Mesaj anti-dispreț față de săraci, vulnerabili și bolnavi

În cadrul evenimentului, doi tineri au împărtășit experiențe personale. Chloé, o studentă la farmacologie implicată în proiecte sociale în cartiere defavorizate, i-a adresat Papei o întrebare despre cum să-și împărtășească credința cu persoane de alte religii.

„Facem cu toții parte din această dinamică spirituală”, a răspuns Papa Leo al XIV-lea. „Faptul că mulți oameni nu-l cunosc Dumnezeu este, într-adevăr, o problemă. Dar la fel de grav este și că mulți sunt străini de întrebarea despre umanitate”, a adăugat el, criticând lipsa de interes pentru cei din jur, disprețul față de săraci și respingerea celor vulnerabili și bolnavi. „Gândul că valoarea unei persoane constă doar în ceea ce produce este greșit.”

Papa a încurajat-o pe Chloé să continue să lucreze în cartierele defavorizate: „Acolo, în realitatea vieții de zi cu zi și uneori în dificultăți, credința ta devine o mărturie vie a speranței.”

Apel la fraternitate între religii și culturi

Leo al XIV-lea a subliniat, de asemenea, importanța dialogului interreligios, oferind drept exemplu întâlnirile recente dintre tinerii din țările mediteraneene.