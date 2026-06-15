Aparatul, un Pacific Aerospace P750 închiriat de o companie de parașutism, a decolat la ora locală 11.20, dar nu a reușit să câștige altitudine, conform unui purtător de cuvânt al Departamentului de Management al Urgențelor din comitatul Bates. Avionul a virat brusc la stânga și s-a prăbușit la aproximativ 200 de metri de aeroport.

„Tratăm acest incident ca pe o situație cu victime multiple”, a declarat șeriful Chad Anderson într-o conferință de presă.

Twelve occupants lost life after a skydiving PAC P-750 XSTOL aircraft crashed near Butler Memorial Airport in Missouri.



According to sources, the aircraft was carrying 11 skydivers and a pilot when it went down.



Emergency responders attended the crash scene as federal… pic.twitter.com/eg8hsjWNlZ — FL360aero (@fl360aero) June 14, 2026

Administrația Federală a Aviației (FAA) a confirmat că avionul nu era un aparat comercial și că, la momentul accidentului, nu beneficia de servicii de trafic aerian, deoarece spațiul aerian respectiv nu impunea această cerință.

„Serviciile de trafic aerian nu erau oferite în acel moment”, a precizat FAA.

Conform presei locale, echipele de intervenție au verificat zona pentru a se asigura că niciun parașutist nu a sărit din avion înainte de prăbușire. Unele rude ale victimelor au fost martore la tragedie, a declarat șeriful Anderson. Identitatea victimelor nu a fost încă dezvăluită.

Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) conduce investigația privind cauzele accidentului, a adăugat FAA.

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