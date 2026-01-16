Proiectul va beneficia de sprijin prin mecanismul Contractelor pentru Diferență (CfD), asigurând stabilitate investiției și execuție predictibilă.

Parcul Siminoc va avea o capacitate instalată totală de aproximativ 49,6 MW, împărțită echilibrat între componenta eoliană și cea fotovoltaică, fiecare de circa 24,8 MW. Producția anuală este estimată la 120 GWh, suficientă pentru consumul a peste 50.000 de gospodării.

Calendarul prevede finalizarea etapelor de avizare și obținerea autorizației de construire în prima jumătate a anului 2026, demararea lucrărilor în 2027 și punerea în funcțiune în 2028, cu ajustări posibile în funcție de procedurile administrative și ferestrele de racordare.

„Siminoc este primul nostru parc hibrid din România și marchează un pas important în evoluția portofoliului local. Nu mai privim proiectele doar ca pe simple capacități de producție, ci ca pe active care oferă flexibilitate reală sistemului energetic. Combinarea eolianului cu fotovoltaicul și, cel mai probabil, cu stocarea în baterii ne permite să aliniem producția la cerere, să reducem variabilitatea locală și să contribuim în mod responsabil la integrarea sigură a energiilor regenerabile.”, a precizat Adrian Dobre, Country Manager Eurowind Energy România.

La nivel local, proiectul va crea locuri de muncă temporare și permanente și va contribui la bugetele comunității prin taxe și impozite. Lucrările se vor realiza în colaborare strânsă cu autoritățile și operatorii de rețea.

Prezentă pe piața românească din 2011, Eurowind Energy România operează patru parcuri solare și un portofoliu de aproximativ 7,5 GW în diferite stadii de dezvoltare. Până la finalul Q2 2026, compania va ajunge la o capacitate operațională de 124 MW în România.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE