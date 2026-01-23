Procurorii au extins urmărirea penală în cazul exploziei din Rahova

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au anunțat extinderea cercetărilor în cazul exploziei produse la un bloc din Rahova pe 17 octombrie 2025.

Ancheta vizează compania de distribuție a energiei electrice, acuzată că nu ar fi monitorizat rețeaua electrică, și un angajat al societății de gaze, care ar fi efectuat verificări superficiale. În urma incidentului, patru persoane și-au pierdut viața, șapte au fost rănite, iar 54 de apartamente și 36 de autoturisme au fost afectate.

„În continuarea cercetărilor în cauza privind explozia petrecută în dimineaţa zilei de 17.10.2025 la scara 2 a blocului 32 din str. Vicina, nr. 3, sector 5, Bucureşti, aducem la cunoştinţa publicului că urmările acesteia, în prezent, constau în decesul a patru persoane, vătămarea corporală a şapte persoane, distrugerea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui număr de 54 de apartamente, precum şi distrugerea sau degradarea a unui număr de 36 de autoturisme”, a transmis vineri Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, potrivit News.ro.

Ce spun procurorii despre operatorul de distribuție a energiei electrice din Rahova

Potrivit procurorilor, firma de distribuție a energiei electrice nu și-ar fi îndeplinit obligațiile legale de monitorizare și întreținere a rețelei electrice din zonă, ceea ce a dus la un defect care a perforat conducta de gaze a imobilului din strada Vicina, nr. 1, bloc 32, scara 2. Această defecțiune a provocat acumularea de gaze, culminând cu explozia din dimineața zilei de 17 octombrie 2025, la ora 09.08.

Firma vizată de extinderea urmăririi penale este operatorul de distribuție a energiei electrice care, potrivit procurorilor, a preluat în 2023 rețeaua din zona imobilului și a administrat-o până în ziua exploziei.

„În mod culpabil nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile legale, în sensul că nu a monitorizat siguranţa în funcţionare a reţelei electrice de distribuţie şi nu a exploatat-o cu respectarea normelor tehnice în vigoare, cu consecinţa intervenirii unui defect pe reţeaua de distribuţie electrică ce a dus la perforarea conductei de gaz de alimentare a imobilului din Bucureşti, str. Vicina, nr. 1, bl. 32, sc. 2, sector 5, aspect ce a condus la o acumulare de gaze în imobilul menţionat şi la producerea unei explozii în data de 17.10.2025, ora 09:08”, a mai transmis Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, într-un comunicat.

Un agent de intervenție al firmei de gaze, urmărit penal în același dosar

În același dosar, a fost extinsă urmărirea penală și o persoană fizică. Potrivit procurorilor, ar fi vorba de un agent de intervenție al companiei de gaze naturale.

Parchetul susține că acesta „în mod culpabil, nu și-a îndeplinit în mod corespunzător sarcinile de serviciu”, efectuând verificări superficiale și neidentificând fisurile din rețeaua de distribuție a gazelor naturale. „Persoana fizică nu a luat măsurile de siguranță prevăzute de Instrucțiunile de lucru, menținând starea de pericol a imobilelor din str. Vicina”, au transmis procurorii.

Explozia din Rahova a dus la moartea a trei persoane și alte 15 au fost rănite

Inițial, explozia a cauzat moartea a trei persoane și rănirea altor 15. Ulterior, bilanțul deceselor a crescut la patru, conform datelor furnizate de Parchet. Tragedia a dus, de asemenea, la distrugerea sau avarierea a 54 de apartamente și 36 de autoturisme.

Alimentarea cu gaze a fost întreruptă pentru 1.086 de clienți casnici, iar reluarea furnizării s-a făcut treptat, după verificări tehnice și de siguranță efectuate de Distrigaz Sud Rețele. Procurorii au adăugat că responsabilitatea companiei de distribuție a energiei electrice este cu atât mai mare, cu cât aceasta a preluat rețeaua din zonă încă din 2023, fără să asigure întreținerea corespunzătoare.

„În mod culpabil, operatorul nu a monitorizat siguranța rețelei și nu a respectat normele tehnice în vigoare, ceea ce a dus la acest incident tragic”, au mai declarat oficialii Parchetului.

Ce s-a întâmplat cu locuitorii din Rahova, din blocul afectat de explozie

După explozie, locuitorii imobilelor afectate au fost evacuați, iar corpul de clădire în care s-a produs deflagrația a fost declarat impropriu pentru locuit. Locatarii celorlalte apartamente au fost lăsați să revină în locuințele lor doar după ce autoritățile au confirmat siguranța clădirilor respective.

În unele cazuri, reluarea alimentării cu gaze a fost întârziată din cauza pierderilor detectate în instalațiile individuale sau comune ale locatarilor.

Ancheta în acest caz dramatic continuă, iar autoritățile vor să stabilească toate circumstanțele care au dus la producerea tragediei, inclusiv eventuale alte responsabilități.

Un adolescent de 16 ani a fost găsit în toaleta Liceului Goethe din București. E posibil să fi consumat droguri
Știri România 18:55
Un adolescent de 16 ani a fost găsit în toaleta Liceului Goethe din București. E posibil să fi consumat droguri
Ce a răspuns Nicușor Dan, întrebat dacă România va plăti un miliard de dolari pentru Consiliul pentru Pace al lui Trump
Știri România 18:32
Ce a răspuns Nicușor Dan, întrebat dacă România va plăti un miliard de dolari pentru Consiliul pentru Pace al lui Trump
După 25 de ani de prietenie se întâlnesc la „Românii au talent". Ce spune Pavel Bartoș despre Carmen Tănase: „Context favorabil"
Exclusiv
Stiri Mondene 18:18
După 25 de ani de prietenie se întâlnesc la „Românii au talent”. Ce spune Pavel Bartoș despre Carmen Tănase: „Context favorabil”
Ce relație are Diana Bart cu fostul soț și cum își împart timpul cu fetele lor. „Îmi place să văd că și-au conturat această relație"
Stiri Mondene 17:50
Ce relație are Diana Bart cu fostul soț și cum își împart timpul cu fetele lor. „Îmi place să văd că și-au conturat această relație”
Guvernul Bolojan lansează un pachet de relansare economică: deduceri pentru investiții și debirocratizare
Politică 18:10
Guvernul Bolojan lansează un pachet de relansare economică: deduceri pentru investiții și debirocratizare
Ilie Bolojan a vorbit despre posibilitatea demisiei din fruntea Guvernului, după ce a fost contestat și în PNL, nu doar de PSD
Politică 16:36
Ilie Bolojan a vorbit despre posibilitatea demisiei din fruntea Guvernului, după ce a fost contestat și în PNL, nu doar de PSD
