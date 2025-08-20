16 dosare penale au fost deschise

Poliția Județeană Mureș a deschis 16 dosare penale pentru abuz de încredere.

„Conform cercetărilor, mai multe persoane din comuna Band au beneficiat, pe baza unor contracte de comodat încheiate cu o unitate de învăţământ, de dispozitive electronice cu acces la internet, distribuite prin programul naţional «Şcoala de acasă»”.

O tabletă primită în pandemie pentru lecții online. Foto: Poliția Română

Ulterior, persoanele în cauză nu au restituit bunurile conform prevederilor legale, fiind creat astfel un prejudiciu estimat la aproximativ 16.620 de lei”, a declarat un reprezentant al Poliției Mureș.

Situația tabletelor nerestituite

Aproximativ 80 de părinţi nu au înapoiat dispozitivele. În urma demersurilor şcolii, au rămas 30 de tablete pe care beneficiarii în baza contractelor de comodat nu le-au returnat, în cele din urmă, 16 beneficiari făcând obiectul tot atâtor dosare penale.

Percheziții și recuperări

Miercuri, polițiștii au efectuat percheziții la domiciliile celor 16 persoane implicate. S-a constatat că unele tablete erau grav deteriorate, sparte și nefuncționale.

Autoritățile au reușit să recupereze o parte din dispozitive și contravaloarea altora.

Implicațiile legale

Persoanele vizate de anchetă au fost aduse cu mandate la sediul poliției pentru audieri și continuarea cercetărilor. Cazul ridică întrebări despre responsabilitatea părinților în gestionarea echipamentelor educaționale împrumutate și despre eficiența programelor de digitalizare în educație.

Iată cum a reacționat o fetiță din Chitila atunci când a primit o tabletă pentru a putea participa şi ea la lecţiile online, tabletă pe care părinţii ei nu şi-ar fi permis-o.



