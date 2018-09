Nu doar marile magazine și-au umplut rafturile cu rechizite pentru anul școlar 2018- 2019. În librăriile de cartier găsești zeci de caiete, de la cele tip I ( pentru clasa întâi – n.r.) până la cele dictando, cu foi de calitate superioară. Vasilica Ivan este șef de unitate la librăria Orizont, din cadrul Companiei de Librării București. Lucrează de 35 de ani în domeniu și știe pe dinafară de ce are nevoie un elev la început de an școlar. Ne-a spus că anul acesta a observat că părinții și-au schimbat obiceiul în ceea ce privește achiziționarea rechizitelor.

„Anul acesta, părinții au venit în etape să cumpere rechizite. Au luat întâi caietele. Nu au mai lăsat cumpărăturile toate o dată și pe ultima sută de metri„, explică Vasilica Ivan.

Există și excepții. Spre exemplu, chiar zilele trecute o femeie a venit în librăria de la Orizont și a cumpărat caiete în valoare de 1.500 de lei.

„Avem clienții noștri fideli, care ne spun că aici găsesc caiete de cea mai bună calitate, așa cum le recomandă și profesorii. Evident și prețul este mai mare. Noi avem produse pentru toate buzunarele, depinde de bugetul fiecăruia„, mai spune șefa de librărie.

Sunt mulți părinți care spun că nu contează banii când vine vorba de educația copiilor lor. Mioara este mama unei fetițe care a trecut în clasa a șasea. Cum Maria va avea acum mai multe materii la școală, Mioara știe că vor crește cheltuielile.

„Am pregătit 1.000 de lei doar pentru rechizite„, ne-a spus femeia.

Anul trecut a cheltuit aproximativ 800 de lei la începutul anului școlar.

„Ghiozdanele au un preț exagerat, că nu-ți permiți să cumperi un ghiozdan ieftin, care să se rupă în două luni. Și tot ce ține de tempera, culorile sunt foarte scumpe, din punctul meu de vedere. Cele care sunt ieftine nici nu colorează. Anul trecut am cheltuit în jurul sumei de 800 de lei, dar vorbim strict de rechizite. Deci cu îmbrăcăminte și încălțăminte ajungem la 2.500 de lei„, a adăugat Maria.

Părinții care au copii în clasele mai mari au venit cu listele de la școală, de anul trecut.

„Avem o listă de la școală pe care trebuie să o acoperim. Toată vara am cumpărat, așa, în etape, că am încercat să nu aglomerăm ultima lună, fiindcă e destul de mare bugetul. Pe rechizite am dat cei mai mulți bani. Bugetul ajunge la 500 de lei de copil și avem doi„, ne-a spus un părinte care are doi copii la gimnaziu.

Mulți părinți așteaptă listele de la școală

Rebeca începe clasa zero. Am găsit-o pe ea și pe mama ei la cumpărături într-un hipermarket din nordul Capitalei. Veniseră să ia pantofi pentru noul an școlar.

„Am lăsat cumpărăturile pe ultima sută de metri. La grădiniță era mai simplu, acum se complică lucrările. Așteptăm să vedem ce ne va recomanda doamna învățătoare să cumpărăm„, spune Maria, mama Rebeccăi.

În librării exista, la un moment dat, o listă cu necesarul pentru fiecare clasă. O făcuseră chiar angajatele, pe baza ceea ce le cereau părinții an de an. Și dacă unii dintre ei nu știau exact ce au de cumpărat, îi ajutau vânzătoarele din librărie.

„Am avut, la un moment dat, o listă cu necesarul pentru fiecare clasă, dar acum învățătoarele și profesoarele au cerințe diferite și nu mai avem listele respective„, spune Vasilica Ivan, șefa de la librăria de la Orizont.

Ea ne-a prezentat rechizitele de care are nevoie un copil care începe clasa întâi. Cu ghiozdan, penar, caiet tip I, caiet de matematică, stilou, pic, gumă de șters, riglă, bloc de desen și plastilină, cheltuiala ajunge la 112 lei. La acestea se adaugă și banii pentru uniforme, care diferă însă de la o unitate de învățământ la alta.

Vasilica Ivan spune că zile aglomerate în librării sunt și cele de imediat după începerea anului școlar, când părinții primesc listele de la cadrele didactice și vin să cumpere exact ce li se cere copiilor lor la clasă.

