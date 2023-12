Parlamentarii AUR au părăsit sala de şedinţe în timpul dezbaterilor din plenul reunit, la proiectul legii bugetului pe 2024, acuzând că nu le-au fost aprobate amendamentele la capitolul Educaţie. Ei au adus în sală pancarte pe care au scris „40% pentru profesori”.

„Parlamentarii Alianței pentru Unirea Românilor au decis să părăsească plenul reunit al celor două camere ale Parlamentului ca urmare a respingerii de către majoritatea PSD-PNL a amendamentului depus de AUR care prevede majorarea promisă a salariilor cadrelor didactice cu 40%”, a transmis AUR într-un comunicat.

„Din respect pentru profesorii români cărora le-ați promis 40% mărire începând cu 1 ianuarie 2024 am depus următorul amendament: se alocă suplimentar suma de 5.000.000 mii lei. Suma este menită să acopere minimul de 15% din cheltuielile bugetului general consolidat pe 2024, conform prevederilor legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, care prevede exact acest lucru. Dacă acest amendament nu trece, în semn de protest grupurile parlamentare AUR vor părăsi ședința”, a anunțat președintele AUR, George Simion, de la tribuna Parlamentului.

Acesta a adăugat că AUR are mai multe amendamente, dintre cele 8.317 depuse pentru domeniul educației, însă s-a oprit din citit și a părăsit sala: „Nu mai are niciun rost. Am înţeles care e atitudinea dumneavoastră faţă de profesorii români. Mulţumim. Succes”.

Recomandări Prima reacție a Bisericii, care a dublat chiria la internatul care s-a prăbușit: „Arhiepiscopia a folosit banii din chirii pentru lucrări de întreținere”

Preşedintele interimar al Camerei Deputaţilor, Alfred Simonis (PSD), care a condus ședința de plen alături de Sorin Cîmpeanu (PNL), a spus că „amendamentul rămâne respins”. „Vă întreb, domnule Simion, cum stă treaba cu un amendament pe care nu îl votaţi? Mă întreb şi eu”, a adăugat Simonis.

Parlamentul a reluat miercuri, 20 decembrie, dezbaterile pe proiectul bugetului de stat pe 2024, după scandalul de marţi seară, 19 decembrie, de la primele dezbateri. În plus, discursul premierului Marcel Ciolacu de marți seară a fost întrerupt de protestul AUR și USR.

Urmărește-ne pe Google News