Deși președintele francez Emmanuel Macron a dat asigurări că vaccinul nu va devenit obligatoriu, membri ai guvernului susțin că măsura este necesară în rândul medicilor.

„Cred că este o chestiune de responsabilitate şi de vaccinare obligatorie pentru persoanele care sunt, în fiecare zi, în contact cu cei mai fragili oameni din populaţia franceză, chiar cred că ar fi o decizie înţeleaptă”, a declarat, marţi, pentru CNBC, Bruno Le Maire, ministrul francez de finanţe.

Decizia este susținută și de ministrul francez al sănătății, Olivier Véran, și de Federația franceză a Spitalelor.

„Timp de cinci zile, infecţiile nu au mai coborât, ci au crescut din cauza variantei Delta, care este foarte contagioasă. Exemplul englez arată că un alt val este posibil de la sfârşitul lunii iulie”, a spus Véran weekendul trecut.

Până în prezent, doar 57% dintre lucrătorii din casele de îngrijire medicală şi 64% din personalul spitalelor au primit cel puţin o doză de vaccin anti-COVID-19, potrivit datelor Federaţiei Spitalelor din Franța.

Franța se confruntă cu una din cele mai mari rate de reticiență privind vaccinul anti-COVID, aproape 30% dintre cetăţenii francezi au spus că ar fi „foarte puţin probabil” să primească un vaccin împotriva COVID-19, potrivit unui sondaj publicat de Eurofound.

Acelaşi sondaj a arătat că în jur de 64% dintre persoanele care trăiesc în Europa au spus că ar fi „foarte probabil” sau „mai degrabă probabil” să se vaccineze.

Circa 51% dintre francezi au primit cel puțin o doză de vaccin, potrivit datelor Our World in Data, ușor peste media Uniunii Europene, dar cu 15% sub Marea Britanie.

Franţa a ridicat mai multe restricţii sociale în ultimele săptămâni, inclusiv cea de a purta măşti faciale în aer liber şi restricţiile de circulaţie pe timp de noapte.

O decizie similară a fost luată în Rusia, unde Moscova impune vaccinarea obligatorie în zona serviciilor, după creșterea numărului de cazuri de COVID-19.





