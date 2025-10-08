Eurodeputaţii au susţinut – cu 355 de voturi la 247 – o iniţiativă a dreptei care interzice denumiri ca „steak vegetal” sau „burger veggie”. Această măsură urmează apoi să fie negociată cu statele membre UE.

„Este vorba despre transparenţă şi claritate pentru consumator şi de recunoaşterea muncii crescătorilor noştri de animale”, a subliniat eurodeputata Céline Imart din cadrul Partidului Popular European (PPE, dreapta), iniţiatoarea textului.

„Nu se pune deloc problema interzicerii alternativelor vegetale, însă sunt ataşată valorii termenilor, sensului lor adevărat”, a insistat ea.

Produsele vegetariene care imită carnea au înregistrat o ascensiune în ultimii ani, impulsionate de grija consumatorilor de a mânca sănătos, de a apăra starea de bine a animalelor sau de a-şi reduce amprenta de mediu, în contextul în care fermele de animale sunt considerate poluatoare, notează AFP.

Această lege – care vizează denumiri ca „steak de soia” – a împărţit dreapta. Eurodeputatul german Peter Liese consideră, de exemplu, că, „din păcate”, Parlamentul European consacră timp „unei asemenea prostii”.

„Nu trebuie să-i luăm pe consumatori de imbecili. Dacă un ambalaj indică «burger vegetarian» sau «cârnaţi vegetarieni», fiecare poate decide dacă vrea sau nu să cumpere”, a declarat el.

Aleşii ecologişti s-au opus puternic textului. Olandeza Anna Strolenberg a atacat „lobby-ul cărnii”, care „încearcă să-şi slăbească concurenţii inovatori în domeniul alimentar”.

Însă, în opinia filierei Elevage et Viande française (Interbev), „prin apropierea denumirilor cărnii în scopuri de marketing”, alternativele vegetale „încurcă reperele şi slăbesc recunoaşterea unui produs natural brut şi 100% natural”.

În 2020, eurodeputaţii au respins o lege pe acelaşi subiect. Alegerile europene din 2024 au schimbat, însă, echilibrul partidelor, acordând mai multe locuri dreptei şi extremei drepte, care îşi revendică apropierea faţă de sectorul agricol.

