Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a salutat, miercuri, votul din Parlamentul olandez în sprijinul aderării României la Schengen.

„Salut finalizarea astăzi de către Parlamentul olandez a procedurii de aprobare a poziției favorabile a Guvernului în sprijinul aderării României la Schengen. Dialogul nostru politic apropiat și intens cu partenerii olandezi a fost fructuos, ducând la un rezultat favorabil”, este mesajul postat pe Twitter de ministrul de externe al României.

I warmly welcome the finalization today by the Dutch?? Parliament of the procedure of approving the favorable position of NL Government in support of RO?? #Schengen accession. Our close&intense political dialogue with the Dutch partners was fruitful,leading to a favorable result.