Președintele american a uimit lumea, marți, când a declarat, într-o conferință de presă, că SUA vor prelua Fâșia Gaza și vor transfera palestinienii în alte țări, constată jfeed.com.

„Toată lumea cu care am vorbit adoră ideea ca SUA să deţină acea bucată de pământ”, a susţinut noul lider de la Casa Albă. „Văd aducând o mare stabilitate în acea parte a Orientului Mijlociu… Nu vreau să fiu drăguţ, nu vreau să mă dau băiat deştept, dar o Rivieră a Orientului Mijlociu ar putea fi atât de magnifică”, a comentat Donald Trump, părând să se lase purtat de instinctele sale de dezvoltator imobiliar.

Așa cum era de așteptat, internauții au reacționat cu umor față de această declarație nefirească pentru un șef de stat. Pe X, mulți utilizatorii au încărcat diverse fotografii imaginare, unele create cu instrumente de inteligență artificială, despre cum va arăta Gaza în câțiva ani, după ce va fi preluată de Trump.

Donald Trump, imaginat ca un conducător al exodului palestinian. Fotografie creată cu inteligența artificială

Hotelul și Cazinoul Trump din Gaza. Fotografie creată cu inteligența artificială

Donald Trump, imaginat într-o Gaza distrusă, inclusiv de planurile sale

Ziarul francez L’Indépendant scrie că ocuparea Fâșiei Gaza și alungarea palestinienilor de acolo fac parte dintr-un proiect al extremei drepte israeliene, foarte influente actualul guvern condus de Benjamin Netanyahu.

Gaza, imaginată ca un far al noului Orient Mijlociu

Bloggerul israelian Seth Eisenberg își imagineză în The Times of Israel proiectul „Gaza 2035: un far al păcii și al prosperității în Orientul Mijlociu înfloritor”.

„Până în 2035, economia Gazei va fi una dintre cele mai dinamice din regiune datorită tehnologiei, comerțului și turismului. Un port maritim de ultimă generație și un aeroport internațional urmează să facă din Gaza un centru logistic global, care conectează Orientul Mijlociu cu Africa, Europa și mai departe”, promite proiectul imaginat de bloggerul israelian.

Gaza ar fi transformată chiar în Silicon Valley, cu „startup-uri specializate în inteligență artificială, energie regenerabilă și biotehnologie”. „Tinerii antreprenori palestinieni, ținuți pe loc cândva de lipsa de oportunități, conduc acum companii recunoscute pe plan global, atrăgând investiții din întreaga lume”, scrie el.

Imagini produse de inteligența artificială arată zgârie-nori moderni dominând orizontul, „combinând moștenirea palestiniană și designul futurist”.

„Litoralul mediteranean al Gazei va deveni o atracție turistică de clasă mondială, atrăgând milioane de vizitatori în fiecare an. Stațiunile de lux, promenadele de pe litoral și cartierele culturale vor face din acest oraș Perla Mediteranei”, continuă Seth Eisenberg.

O piață dedicată lui Donald Trump ar găzdui „festivaluri culturale, cu muzică, dans și artă tradițională palestiniană, precum și spectacole moderne”, cu „vânzători de mâncare care servesc o fuziune a bucătăriei locale și internaționale, în noul spirit multicultural al Gazei”.

În weekenduri, Piața Donald Trump ar fi scena „serilor de film, cu artiști internaționali și proiecții de filme care scot în evidență locul Gazei pe scena mondială”.

„Piața Donald Trump” ar fi „un simbol al reînnoirii Gazei, un loc de întâlnire pentru toate popoarele și o reprezentare a unui viitor bazat pe pace și prosperitate”. „Orașul nu mai este definit prin diviziune, ci prin incluziune, oportunitate și progres”, conchide bloggerul israelian.

În pofida criticilor provocate de declarația sa legată de Gaza, Donald Trump susține că „toată lumea iubește” proiectul său.

