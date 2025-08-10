Flori parfumate și produse locale

Tuberozele, vedetele festivalului, s-au vândut cu 3-5 lei firul. Vizitatorii au făcut numeroase fotografii cu aceste flori delicate. Producătorii locali au oferit o gamă variată de produse, de la castraveți bio la siropuri și dulcețuri.

„Soția vărului meu are aici, la Hoghilag, o plantație de mure și zmeură. Zmeura e cam puțină, pentru că mai durează vreo două săptămâni până dă producția, dar murele sunt foarte, foarte multe.

Eu stau acum la vânzare, pentru că ea culege din plantație. Castraveții sunt bio, la fel și siropurile de mure, iar siropul de afine vine la pachet cu dulceați făcute cu drag”, a spus Maria, o vânzătoare.

„Avem produse naturale de la țară: dulceață de mentă, sucuri, siropuri, bulion, dar și lichior de mentă și vinuri. Prețurile sunt rezonabile, gemul e 20 de lei, siropul 39, iar dulceața de mentă 35 de lei”, a adăugat Teodor, un alt producător.

Program cultural bogat

Festivalul a oferit și un program cultural variat. Sâmbătă a avut loc crosul „Inimi și Tuberoze”. După-amiază, vizitatorii s-au bucurat de recitaluri de fluier și vioară în grădinile cu tuberoze.

La biserica evanghelică din Hoghilag s-au organizat proiecții de film, recitaluri de pian și povești muzicale din perioada interbelică.

Programul de duminică, 10 august

Festivalul a oferit și o agendă culturală bogată pentru ultima zi, conform Ora de Sibiu.

11:00-12:00 – Proiecție de film „Orgile din Transilvania” la Biserica Evanghelică din Hoghilag

12:00-22:00 – Târg de produse și bunătăți locale, expoziție cu vânzare organizată de „Asociația Centrul de Excelență pentru Promovarea Comunei Hoghilag”

12:00-22:00 – Turul culturilor de tuberoze

12:00-20:00 – Ateliere tradiționale PROFI

15:00-16:00 – Recital de țambal susținut de Romulus Cipariu

16:00-17:00 – Ansamblul folcloric „Doruri Reghinene” coordonat de instructorul Alin Pop

17:00-18:00 – Conferință susținută de pr. conf. univ. dr. Constantin Necula

18:00-18:30 – Recital de fluier și vioară în grădinile cu tuberoze (numerele administrative 316 și 317)

