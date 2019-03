Emily O’Connor, care a călătorit cu un zbor al companiei britanice Thomas Cook Airlines, din Birmingham (Marea Britanie) până în Tenerife (Spania), în data de 2 martie, a declarat că – înainte de decolare – echipajul aeronavei i-a spus că îmbrăcămintea sa, alcătuită dintr-un pantalon lejer cu talie înaltă și o bustieră, este „ofensatoare și inadecvată”.

Mai mult, au amenințat-o cu debarcarea, dacă nu își schimbă ținuta. Tânăra susține că așa a umblat și prin aeroport și nu a pățit nimic, dar recunoaște că i s-a atras atenția să se acopere, atunci când va ajunge la poarta de îmbarcare.

Nu a făcut-o, iar când a intrat în avion, căpitanul și patru membri ai echipajului i-au spus să-și pună un sacou sau, altfel, coboară din avion. Căpitanul chiar s-ar fi repezit la bagajul său, pentru a-și pune în practică amenințarea.

Flying from Bham to Tenerife, Thomas Cook told me that they were going to remove me from the flight if I didnt ”cover up” as I was ”causing offence” and was ”inappropriate”. They had 4 flight staff around me to get my luggage to take me off the plane. pic.twitter.com/r28nvSYaoY

— Emily O’Connor (@emroseoconnor) March 12, 2019