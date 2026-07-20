Echipa de ingineri a confirmat că structura din beton și oțel a răspuns excelent la toate solicitările prevăzute în proiect, iar lucrările au fost executate în conformitate cu cele mai exigente standarde tehnice.

Opt ore de teste intense cu o încărcătură totală de 160 de tone

Probele tehnice au combinat teste statice și dinamice, concepute pentru a simula scenarii extreme de trafic. Pentru realizarea testelor au fost utilizate patru camioane grele, fiecare având o masă totală de 40 de tone.

În prima fază, vehiculele de mare tonaj au fost staționate pentru diverse perioade pe toate deschiderile podului, pe ambele sensuri de mers, pentru a măsura deformările elastice ale structurii.

Ulterior, camioanele au rulat pe pasaj cu viteze cuprinse între 10 și 50 km/h, fiind efectuate și manevre de frânare bruscă la viteze diferite pentru a măsura impactul forțelor dinamice asupra pilonilor de susținere.

„De la ora 8.00 la 16.00, am folosit patru camioane cu încărcătură de câte 40 tone fiecare. În cadrul testelor statice, acestea au fost staționate, cu durate diferite, în toate zonele pasajului și la fiecare deschidere. În cadrul probelor dinamice, camioanele au rulat cu viteze între 10 km/h și 50 km/h și s-au efectuat frânări”, a explicat, pentru Bihoreanul, inginerul Silviu Matiuța, managerul de proiect din partea antreprenorului.

Pasajele vor fi funcționale din luna august

Șoferii care tranzitează zona de vest a orașului nu mai au mult de așteptat. Atât pasajul suprateran, cât și cel subteran, construit chiar sub centura orașului Oradea, vor fi deschise oficial traficului rutier pe 20 august.

Șantierul propriu-zis urmează să se închidă pe 15 august, ultimele zile înainte de tăierea panglicii fiind rezervate pentru operațiunile de curățenie, marcaje rutiere și igienizare a zonei.

În același pachet de lucrări este inclus și un nou pasaj subteran pietonal, conceput pentru a facilita traversarea în siguranță a pietonilor între hipermarketurile Jumbo și Brico Depot.

Investiție masivă din fonduri europene PNRR pentru eliminarea „dopurilor” de trafic

Ansamblul de pasaje face parte dintr-un plan amplu de reorganizare a circulației rutiere la intrările în municipiu, având ca scop reducerea timpilor de așteptare și eliminarea completă a ambuteiajelor create în zonele comerciale aglomerate.

Constructorul lucrărilor este asocierea Selina – Drum Asfalt. Pasajul suprateran are o lungime de 535 de metri și a fost finanțat prin PNRR cu o sumă de 25,38 milioane de lei (fără TVA), lucrările fiind demarate în luna noiembrie a anului trecut.

În paralel, pasajul subteran are o lungime de 406 metri și a necesitat o investiție de 36,89 milioane de lei (fără TVA), asigurată tot prin fonduri europene nerambursabile, șantierul fiind deschis la sfârșitul lunii ianuarie.

Cumularea celor două proiecte va fluidiza semnificativ tranzitul de pe centura Oradiei.

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