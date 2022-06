De la începutul războiului, Patron, câinele-mascotă al pirotehniștilor din orașul Cernihiv, lucrează asiduu cot la cot cu colegii lui umani.

A mural in honor of the dog-sapper, #Patron is being created in #Kyiv



It will be possible to look at the image in the „Vidradnyi” park. The work is not finished yet, but people are already taking pictures with it. pic.twitter.com/ukEK6Qgppg