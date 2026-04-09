Amenzi disproporționate și regim punitiv

Potrivit PIFM, proiectul introduce sancțiuni excesive care ignoră principiile fundamentale de drept. O singură abatere poate duce la pierderea autorizării fără avertisment, contrar jurisprudenței CEDO. „Sistemul de sancțiuni este complet disproporționat. La o amendă de 40.000 de lei pe om, o greșeală administrativă pentru 30 de muncitori înseamnă o sancțiune de 1.200.000 de lei”, explică Romulus Badea.

Garanțiile financiare, un risc pentru muncitorii străini

PIFM atrage atenția și asupra deturnării garanțiilor financiare impuse agențiilor și angajatorilor. „Garanția financiară impusă de guvern devine o problemă majoră pentru muncitorii străini, deoarece statul o transformă într-un simplu rezervor pentru colectarea amenzilor. În loc să asigure protecția lucrătorilor internaționali, acest fond servește exclusiv bugetului de stat”, subliniază Badea.

Restricții economice fără precedent

O altă critică majoră vizează limitarea angajării lucrătorilor străini la media anului anterior raportată la ANAF. „Dacă un IMM a avut anul trecut doi angajați și acum ia zece contracte noi, el va putea angaja maximum un singur străin, deși are nevoie de 15. Statul impune o limită bazată pe o medie istorică, ignorând complet contextul economic prezent”, afirmă președintele PIFM.

Blocaje legislative și logistică defectuoasă

Sectorul se confruntă cu dificultăți logistice, amplificate de disfuncționalitățile portalului IGI. Termenele de conformare imposibile pun în pericol zeci de mii de dosare. „Sunt zeci de mii de dosare blocate pe portalul IGI. Cerem funcționarea în paralel a sistemelor și o perioadă de testare reală, fără sancțiuni în faza de implementare”, solicită Romulus Badea.

Cerințe pentru revizuirea proiectului

PIFM nu contestă necesitatea reglementării, dar critică modul abuziv în care aceasta este formulată. Patronatul solicită Guvernului României revizuirea urgentă a proiectului, atrăgând atenția asupra impactului negativ asupra pieței muncii. „Proiectul românesc pare conceput să interzică activitatea economică licită și să prioritizeze colectarea forțată de fonduri la bugetul de stat”, concluzionează liderul PIFM.