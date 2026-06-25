Generalul Sir Roly Walker, șeful Statului-Major al Armatei Britanice, a avertizat că Londra trebuie să fie pregătită să răspundă rapid oricărei agresiuni rusești, subliniind că armele desfășurate pe flancul estic al NATO trebuie să fie gata să acționeze în maximum 30 de minute, dacă măsurile de descurajare eșuează.

Pregătiri pentru un răspuns rapid

Un lansator ușor de rachete de mare viteză este manevrat de membri ai Artileriei Regale. Foto: Gettyimages

În cadrul Conferinței Anuale de Război Terestru din Londra, generalul Walker a declarat că orice răspuns militar trebuie să fie imediat și să lovească înainte ca forțele inamice să părăsească zonele lor de adunare.

Generalul Sir Roly Walker a declarat că armele britanice desfășurate la frontiera estică a NATO trebuie să fie pregătite „să atace și să acționeze în termen de 30 de minute”, dacă măsurile de descurajare eșuează.

„Dacă descurajarea eșuează… costul pe care îl impunem agresorului trebuie să fie resimțit imediat și, de preferință, înainte ca acesta să iasă din zonele lui de confort”, a spus el.

Tehnologie autonomă pe flancul estic

Oficialul a mai dezvăluit planuri de a amplasa un număr mult mai mare de sisteme autonome și de la distanță pe flancul estic al NATO în anul următor, ca parte a eforturilor de consolidare a posturii de descurajare a alianței.

Deja trupe britanice sunt staționate în Estonia în cadrul misiunii NATO de prezență înaintată sporită.

Sacrificiul militar

Generalul a subliniat că Marea Britanie trebuie să fie dispusă să riște viețile militarilor săi pentru a apăra interesele și aliații țării.

„Adevărul dur este că sângele e cea mai grea și mai valoroasă monedă pe care o avem”, a afirmat Walker.

El a adăugat că disponibilitatea unei națiuni de a-și pune trupele „pe linia frontului” este esențială pentru influența și credibilitatea sa internațională.

Buget militar sub presiune

Intervenția sa vine în contextul în care Ministerul Apărării al Marii Britanii se confruntă cu un deficit bugetar raportat de 28 de miliarde de lire sterline.

În plus, Planul de Investiții în Apărare al guvernului britanic, programat să fie publicat în 2025, continuă să întârzie.

Generalul Walker, care conduce o armată de aproximativ 70.000 de militari – cea mai mică forță terestră britanică din ultimii 200 de ani – a avertizat că forțele terestre rămân cruciale pentru prevenirea conflictelor și menținerea securității.

Doar forțele terestre pot ocupa terenuri, doar ele pot păstra terenul cucerit. Când armele tac, forțele terestre rămân pentru a apăra ceea ce a fost câștigat.

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