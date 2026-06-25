Decizia urmărește protejarea sănătății mintale a tinerilor prin interdicții asupra platformelor sociale precum Instagram și TikTok, limitarea accesului la internet pe timpul nopții și prevenirea expunerii la conținut explicit. Criticii spun că măsura ar putea duce la utilizarea platformelor nesecurizate.

Implementarea legii este planificată pentru începutul anului 2027. În prezent, dezbaterea se concentrează pe impactul rețelelor sociale asupra tinerilor, mulți părinți și experți pledând pentru educație digitală și control parental mai strict.

O reacție emoțională puternică a unei fetițe de 11 ani din Marea Britanie a generat discuții aprinse după ce mama sa, Hayley Parry, a înregistrat momentul în care i-a spus că utilizarea rețelelor sociale va fi interzisă minorilor sub 16 ani începând din 2027.

Micuța a izbucnit în plâns și s-a prăbușit la pământ, strigând disperată că „se va plictisi în fiecare zi” și că „nu va mai avea ce să facă”.

Reacția fetiței, descrisă de mama sa ca fiind, în mod normal, „liniștită și rezervată”, a fost neașteptată.

„Nu m-aș fi așteptat la o reacție atât de intensă”, a declarat Hayley Parry, o fostă învățătoare la o școală primară de lângă Blackpool, Lancashire.

Fetița avea telefon mobil de numai un an, însă perioada a fost suficientă pentru ca rețelele sociale să devină o parte esențială a vieții sale de zi cu zi.

În imagini, mama încearcă să o liniștească pe fiica sa, sugerându-i să petreacă mai mult timp în aer liber, să se întâlnească cu prietenii sau să socializeze față în față.

Decizia guvernului britanic are scopul de a proteja sănătatea mintală a tinerilor, reducând expunerea lor la platforme precum Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook și YouTube.

Printre măsurile propuse se numără interzicerea accesului la rețelele de socializare pentru persoanele sub 16 ani, restricționarea navigării pe internet pe timpul nopții și limitarea accesului minorilor la conținut cu caracter sexual.

Totuși, criticii avertizează că această măsură ar putea împinge tinerii către platforme nesecurizate și greu de controlat.

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